علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر

غزل المحلة
غزل المحلة
أعلن علاء عبد العال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، قائمة زعيم الفلاحين لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي 

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وأخطرت إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي غزل المحلة  بتعديل موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة. 

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط  

