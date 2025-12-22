الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
صدمة الجماهير المصرية بعد هدف زيمبابوي أمام الفراعنة في أمم أفريقيا (فيديو وصور)

جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر
أمم أفريقيا 2025، تسبب الهدف الذي سجله منتخب زيمبابوي في مرمى الفراعنة، في صدمة الجماهير المتواجدة في مركز شباب الجزيرة، لمتابعة المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب. 

وفتح مركز شباب الجزيرة أبوابه أمام الجماهير المصرية لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي، عبر شاشة عرض عملاقة في المسرح الروماني.

ورصدت عدسة “فيتو" صدمة الجماهير المصرية بعد الهدف الذي سجله منتخب زيمبابوي في شابك الفراعنة بالدقيقة 20، عن طريق برنس دوبي، بعدما أهدر الفراعنة أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة زيمبابوي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا

دخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا بتشكيل شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح، بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري. وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (23) 

خط الدفاع: محمد هاني (3)، حسام عبد المجيد (4)، ياسر إبراهيم (6)، محمد حمدي (12).

خط الوسط: مروان عطية (19)، حمدي فتحي (14)، إمام عاشور (8).

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (7)، عمر مرموش (22)، محمد صلاح (10).

 

بدلاء منتخب مصر

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5)  - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13)  – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25)  – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20)  – صلاح محسن (9)  – مصطفى محمد (11).

