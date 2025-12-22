الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
كرة السلة، الأهلي يفوز على الزمالك في قمة دوري السوبر

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للرجال لموسم 2025–2026.

جاءت نتائج الفترات كالتالي:

19/15

44/38

60/53

75/69

تُقام منافسات الدور الترتيبي من دوري السوبر لكرة السلة بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما ينال الفريق الخاسر نقطة واحدة، وذلك من أجل تحديد الترتيب العام من المركز الأول وحتى الثامن، وترتيب مواجهات الدور ربع النهائي.


ويشارك في هذا الدور ثمانية فرق هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

تُعد بطولة دوري السوبر لكرة السلة الحدث الأبرز على الساحة المحلية خلال الموسم الرياضي، إذ يحجز بطل المسابقة بطاقة التأهل إلى الدوري الأفريقي، الذي يُمثل بدوره محطة رئيسية في طريق الوصول إلى كأس العالم للأندية.

