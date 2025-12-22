أحمد الغندور يعلن اعتزال التحكيم رسميا لهذه الأسباب

18 حجم الخط

أعلن الحكم الدولي أحمد الغندور، البالغ من العمر 40 عامًا، اعتزاله ممارسة التحكيم رسميًا، بعد استبعاده من القائمة الدولية، بعد سنوات طويلة من العطاء في هذا المجال، استمرت 22 عامًا، منها 9 سنوات على المستوى الدولي.

ونشر أحمد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استغاثة موجهة إلى رئيس الجمهورية، وقال: أتقدم لسيادتكم بهذه الرسالة بعد أن ضاقت بي كل السبل المشروعة، واضطررت أن أطرق باب عدلكم، ثقة في حرصكم الدائم على إعلاء قيمة العدل وعدم إهدار جهد أي مواطن خدم وطنه بإخلاص.

وأضاف الغندور: أنا الحكم الدولي المصري أحمد الغندور، أبلغ من العمر أربعين عاما، قضيت اثنين وعشرين عامًا في مجال التحكيم، منها تسع سنوات دوليا، مثلت خلالها مصر في المحافل القارية والدولية وكنت حاضرًا في أهم النهائيات المحلية والأفريقية خلال السنوات الأخيرة، سأسردها لسيادتكم بخطابي الموجه لمكتب رئاسة الجمهورية.

لا يوجد سبب مهني أو فني واحد يبرر استبعادي من القائمة الدولية

وأكمل الغندور: أؤكد وبكل مسئولية، أنه لا يوجد سبب مهني أو فني واحد يبرر استبعادي من القائمة الدولية، وأن ما تم تداوله من مبررات تتعلق بـ"تجديد الدماء" أو "إتاحة الفرصة للشباب" لا يستند إلى معايير عادلة، ولا يتوافق مع واقع مستواي الفني أو جاهزيتي البدنية أو اللوائح الدولية، وقد تحدث معظم المختصين من رموز التحكيم عن ذلك عبر وسائل الإعلام ولكن دون جدوى.

وواصل أحمد الغندور: لقد سلكت جميع الطرق الرسمية، وتقدمت بالتوضيحات للجهات المختصة، وانتظرت طويلا دون تصعيد أو إساءة، إلا أن القرار صدر رغم ذلك، في غياب الشفافية والمعايير الواضحة، وهو ما ألحق بي ظلما مهنيا جسيما بعد سنوات من العطاء.

وأكمل الغندور: إن طلبي ليس استثناء ولا مجاملة، بل لأننا في بلد العدل والحق وإنصاف كل من يخدم هذا الوطن بصدق، ولا يسعني أخيرا غير أن أشكر كل من كان له بصمة في مسيرتي من أساتذتي، وأعتذر منكم؛ كان لديّ الطموح لأبعد من ذلك لكنها ظروف خارجة عن إرادتي، وخارج المستطيل الأخضر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.