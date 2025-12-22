مدير الكرة بنادي الزمالك عن أزمة محمد عواد: أحيل للتحقيق بناءً على رغبته

18 حجم الخط

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، آخر تطورات أزمة محمد عواد، حارس مرمى الفريق، والمستمرة منذ انتهاء مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والتي شهدت استبعاد الحارس من المشاركة في المباراة.

وأكد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن محمد عواد طلب التحقيق معه، قائلا: “التحقيق حق أصيل للاعب وللنادي، أنا عودت اللاعبين منذ تولي منصب مدير الكرة في الزمالك، أن من حق أي لاعب اللجوء للتحقيق حال معاقبته لإثبات أنه لم يكن مخطئًأ”.

وأضاف مدير الكرة بنادي الزمالك: “توقيع أي عقوبة مالية يكون وفقًا لرؤيتي ورؤية المدير الفني وطبقًا للائحة الفريق، إذا أثبت التحقيق أن اللاعب لم يخطئ وتم رفع العقوبة، معنديش أي مشكلة، وإذا ثبتت العقوبة، معنديش أي مشكلة، ونفس الأمر إذا رأت لجنة التحقيق تخفيف العقوبة".

واختتم عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك تصريحاته، بالتأكيد على أنه ليس بينه وبين محمد عواد أي أزمات، قائلا: “مافيش أي أزمات بيني وبين اللاعب، اللاعبون كلهم أولادي، أنا واحد من جمهور نادي الزمالك، ولن أقبل بأي تجاوز ضد النادي أو اللاعبين، ومستعد أشتغل ببلاش عمري كله مع النادي”.

محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك

تفاصيل أزمة محمد عواد

بدأت الأزمة عندما رفض محمد عواد الغرامة المالية، التي قررها عبد الناصر محمد عليه، على خلفية ما حدث خلال تواجده مع الفريق في جنوب إفريقيا، حيث شدد الحارس على أنه لم يصدر عنه أي تصرف خاطئ أو سلوك يستدعي توقيع عقوبة مالية عليه، مؤكدًا التزامه الكامل وعدم تسببه في أي أزمة داخل معسكر الفريق.

وأضاف المصدر أن عواد أبدى تمسكه بموقفه ورفضه التوقيع على الغرامة، مطالبًا بتحويله للتحقيق الرسمي لمعرفة السبب الحقيقي وراء توقيع العقوبة، وما إذا كان قد ارتكب خطأ يستوجب ذلك من الأساس.

وفي المقابل، رفض مسؤولو الزمالك في البداية طلب الحارس بالتحقيق، مفضلين الاكتفاء بتوقيع الغرامة المالية دون الدخول في إجراءات أخرى، مع استمرار تمسك محمد عواد بموقفه ورفضه الغرامة، قرر عبد الناصر محمد مدير الكرة في نهاية الأمر الاستجابة لطلبه، وتم إبلاغه رسميًا بتحويله للتحقيق، على أن يتم تحديد موعد جلسة التحقيق وإبلاغ الحارس به خلال الساعات القليلة المقبلة، في محاولة لحسم الملف واحتواء الأزمة داخل الفريق.

أحمد عبد الرؤوف يتمسك باستمرار محمد عواد في حراسة مرمى الزمالك

جدد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، تمسكه باستمرار محمد عواد ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الحارس الفنية وخبراته الكبيرة.

ويرى الجهاز الفني أن محمد عواد يمثل عنصرًا مهمًا في قوام الفريق، خاصة في ظل الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب دوره القيادي داخل غرفة الملابس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.