فيديو يقود الشرطة لضبط لص بطاريات السيارات بشارع السودان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة بطارية سيارته حال توقفها بشارع السودان بمحافظة الجيزة.



بلاغ رسمي وتحديد الواقعة



وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، أفاد فيه باكتشافه سرقة بطارية سيارته عقب تركها بدائرة القسم.



ضبط المتهم وبحوزته المسروقات



وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، وهو عامل مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، وبحوزته البطارية المستولى عليها.



وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

