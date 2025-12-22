300 مخالفة تموينية في حملات مكثفة بدمياط خلال أسبوع

18 حجم الخط

تابع الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة الأستاذ مجدي عبد الكريم، في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، خلال الفترة من 14 حتى 20 ديسمبر الجاري، تنفيذًا لخطة المحافظة لإحكام الرقابة وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.



تكثيف الرقابة على المخابز



أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 300 محضر متنوع، من بينها 94 محضرًا لمخالفات داخل المخابز، شملت نقص وزن الرغيف وعدم اكتمال المواصفات، وعدم وجود سجل زيارات أو قائمة تشغيل، إلى جانب عدم نظافة أدوات العجن. كما تم تحرير محضر لتجميع 7 شيكارة دقيق مدعم، ومحضر توقف مخبز عن العمل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، فضلًا عن التصرف في 28 شيكارة دقيق مدعم.

حملة تموينية علي الاسواق بدمياط



ضبط الأسواق ومخالفات التجار



وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 198 محضرًا، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن نقاط الخبز البديل التمويني أو عن المخازن. كما شملت المخالفات عرض لحوم مكشوفة، وغلق بدل تمويني، وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل أو سجل الزيارات، إلى جانب محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، فضلًا عن ضبط مخالفات ببدالين تموينيين تضمنت كميات من السكر والزيت.



مخالفات المواد البترولية



وفي استكمال لتلك الجهود، تم ضبط 8 مخالفات في مجال المواد البترولية، شملت عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، بالإضافة إلى محضرين لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والشحوم داخل محطات وقود السيارات.



وأكد محافظ دمياط استمرار الحملات التموينية بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تتلاعب بحقوقهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

