أخبار مصر

مصر للطيران للخدمات الأرضية تُحدث أسطولها بمحطة الغردقة

مصر للطيران
مصر للطيران
أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، عن تحديث أسطول معدات الخدمات الأرضية بمحطة الغردقة عبر إدخال أحدث معدات الخدمة الأرضية المتطورة في خطوة هامة تعزز الكفاءة التشغيلية وللارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وبما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في حركة التشغيل.

وفي هذا السياق، صرح  خالد عطوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أن محطة الغردقة تعد من المحطات الحيوية ذات الكثافة التشغيلية العالية خاصة خلال مواسم الذروة السياحية، الأمر الذي يستدعي توفير معدات حديثة وكوادر مدربة لضمان انسيابية التشغيل ولتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والسلامة. 

وأضاف عطوة إن الشركة تولي أهمية قصوى لتحديث المعدات بما يدعم تقديم خدمات أرضية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يدعم تنافسية الشركة إقليميًا، ويعزز من مكانتها كشركة رائدة في مجال الخدمات الأرضية.

ومن جانبه قام المهندس/ أشرف صابر مدير محطة الغردقة، نيابة عن رئيس الشركة، بدعوة السيد الطيار خالد الشيمي مدير مطار الغردقة الدولي والسادة قيادات الشركات الشقيقة بمصر للطيران، إلى جانب شركاء النجاح من مديري شركات الوكالة والطيران، لحضور عرض تقديمي استعرض الإمكانات الهائلة للمعدات الجديدة حيث شمل التحديث النوعي إدخال منظومة متكاملة من أحدث معدات الخدمة الأرضية، تضمنت العديد من المعدات منها (5) أتوبيسات ركاب حديثة، (4) سلالم ركاب متطورة، (2) وحدة تكييف طائرات عالية الكفاءة،(2) وحدة إداره كهربائية للطائرات، (2) سير حديث لتفريغ وتعبئة الحقائب،(2) جرار لسحب عربات نقل الحقائب، (1) سيارة متخصصة لتزويد الطائرات بالمياه، (1) سيارة مجهزة لخدمة التواليت الطائرات

وقد أشاد الحضور بهذا التطور الكبير، وبما تمتلكه مصر للطيران للخدمات الأرضية من تاريخ عريق وقدرات تشغيلية متقدمة، مؤكدين أن ما تم ضخه من معدات حديثة يمثل نقلة استراتيجية حقيقية ستحدث فارقا ملموسا في مستوى الخدمات المقدمة بمحطة الغردقة وترتقي لتطلعات شركات الطيران العالمية، خاصة مع الخبرات المتراكمة والكفاءات المشهود لها لرجال مصر للطيران للخدمات الأرضية.

