2025 الأنشطة الرياضية بالجامعات تشهد تحولا محوريا في الأداء.. إنجاز مصري عالمي بإسبانيا.. تنظيم بطولة العالم في السباحة بالزعانف

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2025 بفضل دعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى دور الرياضة في صقل مهارات الطلاب واكتشاف المواهب، داعيًا الجامعات إلى تحقيق التوازن بين التعليم والبحث والإبداع والنشاط الرياضي.

وأشار الوزير إلى أن عام 2025 شهد انطلاق الدورة الرياضية رقم 52 للجامعات والمعاهد (دورة الشهيد الرفاعي) بمشاركة 75 جامعة، وتنظيم أول افتتاح لدوري الجامعات بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وشملت 5 بطولات جماعية و27 بطولة فردية بمشاركة 9037 طالبًا وطالبة، كما شارك 233,165 طالبًا وطالبة في الدوري الداخلي للجامعات استعدادًا لاختيار المنتخبات، كما انطلقت بطولة دوري الجامعات المصرية رقم 53 بمشاركة 75 جامعة للعام الجامعي 2025/2026، وشملت بطولات الكروس فيت، الجمباز، الرماية، الرياضات الإلكترونية، الملاكمة، الكونغ فو، كرة السرعة، والبولينج.

مبادرة "100 يوم رياضة"

وأكد د. أيمن عاشور أنه تم إطلاق مبادرة "100 يوم رياضة" تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وشهدت المبادرة مشاركة (41) جامعة، وتنظيم (512) فعالية، وبلغ إجمالي المشاركين (103485) طالبًا، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى إعداد شباب قادرين على المساهمة في التنمية الشاملة، وبناء مستقبل الوطن، من خلال تعزيز النشاط البدني والوقاية من الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى تعزيز القيم السامية لدى الطلاب.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الاتحاد الرياضي للجامعات في دورة الألعاب الجامعية الصيفية بألمانيا، وحصد منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الفضية، كما حققت الجامعات المصرية إنجازات بارزة في البطولة العالمية العاشرة للجامعات بإسبانيا، حيث فازت جامعة مصر الدولية بالميدالية الذهبية في الكرة الطائرة بنات، والجامعة الأمريكية بالميدالية الذهبية في كرة السلة بنات، إضافة إلى عدة ميداليات في السباحة، أبرزها ملك محمد عباس (جامعة مصر الدولية) ذهبية 50م فراشة، وفضية 50م حرة، ليان شادي (فضية 50م صدر)، وزياد عبد العظيم (برونزية 50م ظهر).

ومن جانبه، أكد د. أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن مبادرة "100 يوم رياضة" عام 2025 شهدت تنظيم فعاليات متنوعة في الجامعات، تضمنت مؤتمرات ومهرجانات رياضية بمشاركة آلاف الطلاب، منها: المؤتمر الأول لطلاب الجامعات بجامعة قناة السويس بمشاركة (700 طالب)، وتنظيم مهرجان جامعة طنطا بمشاركة (3500 طالب) الذي تضمن دوري الرياضات الإلكترونية وعروضًا رياضية، ومهرجان جامعة أسوان للتجديف والكياك بمشاركة (1000 طالب)، وفعاليات رياضية متنوعة بجامعات بنها بمشاركة (1500 طالب)، وأسيوط بمشاركة (2000 طالب)، والمنيا بمشاركة (3000 طالب)، كما أقيم المؤتمر الأول لقادة الرياضة الجامعية بمشاركة 37 جامعة و60 قياديًا لمناقشة تطوير منظومة الرياضة الجامعية.

بروتوكولات تعاون مع عدة جامعات

وأكد د. أحمد راغب أن الاتحاد الرياضي للجامعات وقع بروتوكولات تعاون مع عدة جامعات لتنفيذ فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة" وإحياء دوري القطاعات بعد توقف 10 سنوات، بمشاركة 4563 طالبًا وطالبة من 38 جامعة، كما تم توقيع بروتوكول لتنظيم بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 2026 بشرم الشيخ، وزار وفد الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية جامعات مصر استعدادًا لدورة الألعاب الإفريقية الجامعية المقررة يوليو/ أغسطس 2026 بالقاهرة، كما أعلن الاتحاد الرياضي للجامعات عن إطلاق مسابقة وطنية لتطوير الهوية البصرية للرياضة الجامعية المصرية، إلى جانب فتح باب التطوع لطلاب الجامعات والمعاهد للمشاركة في تنظيم دوري الجامعات والمعاهد العليا ودورة الألعاب الإفريقية الجامعية – مصر 2026.



كما أكد د. أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، أنه تم تنظيم دوري الجامعات المصري الأول للرياضات الإلكترونية في 9 جامعات بمشاركة 3250 طالبًا وطالبة، إلى جانب أنشطة ترويحية لـ3500 طالب وطالبة، وتنفيذ 7 دورات تدريبية في التسويق الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية وتغذية الرياضيين، كما شملت الأنشطة الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية، وإعداد دورات متخصصة، والمشاركة في الاجتماعات الدولية والمعسكرات؛ لتطوير مهارات الطلاب المتميزين رياضيًا.

"سفراء الاتحاد الرياضي للجامعات"

كما أطلق الاتحاد الرياضي للجامعات برنامج "سفراء الاتحاد الرياضي للجامعات" لتعزيز الرياضة الجامعية عبر شبكة من الطلاب النشطين، شملت ورشة عمل للمرشحين لتمثيل مصر في برنامج السفراء الدولي والتدريب السنوي والتفاعل مع شباب من مختلف الثقافات.

ونظم الاتحاد اليوم الإفريقي للجامعات المصرية بمشاركة 7 دول إفريقية والجامعات الكندية والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة، ومثل الاتحاد مصر في سويسرا لمناقشة خطة بطولة العالم للسباحة بالزعانف 2026، وشارك في الدورة التدريبية الدولية لإدارة الأحداث الرياضية بالصين يونيو 2025 لتبادل الخبرات وصقل القدرات الإدارية والفنية.

وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عام 2025 شهد فوز مصر باستضافة بطولة العالم للجامعات في السباحة بالزعانف أبريل 2026 بشرم الشيخ، وفوز الاتحاد الرياضي للجامعات بتنظيم البطولة الأفريقية يوليو/ أغسطس 2026 بالقاهرة، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للأنشطة الرياضية الجامعية وفق توجيهات القيادة السياسية، ونشر الوعي الرياضي بين الطلاب وإعداد أبطال قادرين على رفع اسم مصر دوليًّا.

