الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تجربة طوارئ ليلية بمطار القاهرة لقياس سرعة الاستجابة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
18 حجم الخط

نفّذت شركة ميناء القاهرة الجوي تجربة طوارئ ليلية لقياس سرعة الاستجابة داخل منطقة المهبط والممرات والمدارج بمطار القاهرة الدولي، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، بهدف التأكد من جاهزية فرق الإنقاذ والإطفاء للتعامل السريع والفعّال مع أي طارئ قد يحدث خلال ساعات الليل.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تعزيز جاهزية منظومة الطوارئ في مختلف الظروف، ورفع كفاءة وتأهيل العاملين بمنطقة التحركات في الساحة الجوية.

تجربة طوارئ ليلية بمطار القاهرة لقياس سرعة الاستجابة

وجرى تنفيذ التجربة خلال الفترات الليلية تحت إشراف قطاع السلامة والجودة، وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية بالمطار، وبالتنسيق مع الحماية المدنية والملاحة الجوية، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع سيناريوهات الطوارئ المختلفة في ظروف تشغيلية غير تقليدية.

وشملت التجربة محاكاة بلاغ طارئ داخل منطقة المهبط، تحركت خلالها معدات الإطفاء الثقيلة ووحدات التدخل السريع عبر الممرات للوصول إلى موقع الحدث في أقل زمن ممكن، مع قياس زمن الاستجابة الفعلي لكافة العناصر المشاركة. كما تضمنت التجربة اختبار كفاءة أنظمة الاتصال والتنسيق بين الجهات المعنية، والتأكد من جاهزية المعدات التشغيلية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وقامت الإدارة العامة للسلامة الجوية بوضع البرنامج الزمني للتجربة الليلية، حيث تم تنفيذها بهدف ترسيخ الثقة لدى أفراد الحماية المدنية وتعزيز الرؤية البصرية لشكل الممرات ليلًا، وقد حققت النتائج المرجوة ونجحت في تحقيق أهدافها بالكامل.

وفي هذا السياق، صرّح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن تنفيذ هذه التجارب يأتي في إطار الحرص على ضمان فاعلية التعامل مع أي طارئ قد يشهده المطار، مؤكدًا استمرار الشركة في تنفيذ مختلف تجارب الطوارئ بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح أن اختيار التوقيت الليلي للتجربة جاء لمحاكاة سيناريوهات تشغيلية مختلفة، خاصة وأن معظم تجارب الطوارئ تُنفذ خلال ساعات النهار، بما يضمن جاهزية جميع العناصر للتعامل مع كافة الظروف المحتملة على مدار الساعة.

وأضاف أن شركة ميناء القاهرة الجوي تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج التدريب العملي ورفع كفاءة الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن هذه التجارب تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة مطار القاهرة الدولي والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، بما يضمن استمرار كفاءة التشغيل وسلامة الركاب والطائرات، ويعكس الجاهزية الكاملة لمنظومة العمل داخل منطقة المهبط والممرات والمدارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة ميناء القاهرة الجوي الملاحة الجوية الحماية المدنية تجربة طوارئ شركة ميناء القاهرة قطاع السلامة والجودة مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي ميناء القاهرة الجوي

مواد متعلقة

تجارة عين شمس تطلق فعاليات المؤتمر الدولي للابتكار والتكنولوجيا المالية

سفير الإمارات خلال لقائه بوزير الطيران: مصر وجهة استثمارية وسياحية متميزة

2025 عام محوري في تعزيز الشراكات الدولية لمنظومة التعليم العالي.. توقيع مذكرات تفاهم بين 10 جامعات مصرية ومجموعة “فيتال” الفرنسية.. ودعم مشروعات التعاون مع الجايكا

أبرز قرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب خلال اجتماعه الدوري

ألسن عين شمس تحتفي باليوم العالمي للغة العربية في إطار دعم الهوية

جامعة عين شمس تشهد مناقشة رسالة ماجستير للمستشارة مروة هشام بركات

جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي الليلة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads