الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)

مطار الأقصر والبالون
مطار الأقصر والبالون الطائر
18 حجم الخط
ads

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع  نائب وزير الطيران المدني وممثلي كافة الجهات المعنية، بجولة تفقدية في مطار الأقصر الدولي، حيث كان فى استقبالهم الملاح محمد يحيى نائب مدير المطار.
 

وذلك في في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمتابعة الوضع الأمني والصحي والبيئي في المطارات المصرية.


هذا وتهدف زيارات اللجنة إلى الإشراف على تطبيق الإجراءات الأمنية وتنظيم حركه الطيران بالإستناد إلى توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، وكذلك  العمل على تقديم كافة التسهيلات للركاب والسائحين بالمطارات.

وخلال الجولة، قامت اللجنة بتفقد صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والجمارك وبرج المراقبة ومبنى الأرصاد الجوية، كما تم متابعة جاهزية المطار والتركيز على تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المُطبقة، والإطلاع على سير حركة الركاب بصالتي السفر والوصول، فضلًا عن الوقوف على انسيابية الحركة الجوية وكذلك عمليات التأمين، حيث تم الاطمئنان على مستويات الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وجميع المناطق الخدمية الموجودة بالمطار.

وتفقدت اللجنة أيضا الأسوار المحيطة حول المطار ومبنى الركاب بصالتي السفر والوصول ومنطقة الاستراحات، والكافيتريات والأسواق الحرة والكاترينج، كما تم متابعة سير العمل من مركز معلومات الغرفة الأمنية "منظومة كاميرات المراقبة " ومنطقة سيور الحقائب بصالتي الوصول الدولي والداخلي، حيث تم التأكد من انتظامية التشغيل وانسيابية حركة الركاب للاطمئنان من عدم تأخير الركاب في مرحلتي السفر والوصول، بالإضافة إلى متابعة أماكن دخول وخروج الركاب من بوابات المطار.

كما تفقدت اللجنة مواقع البالون الطائر فى البر الغربي بالأقصر وكان فى استقبال اللجنة الملاح/ زكريا منصور مدير أرض البالون حيث تم  متابعة إجراءات السلامة المتبعة، والوقوف علي آليات تشغيل البالون الطائر ومشاهدة إنطلاقه فجرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران المدني البالون الطائر الحركة الجوية الدكتور سامح الحفني المنظمة الدولية للطيران المدني حركة الطيران سامح الحفني وزير الطيران كاميرات المراقبة مطار الاقصر وزير الطيران المدني

مواد متعلقة

العواصف الرملية والترابية، الهيئة العامة للأرصاد الجوية تختتم ورشة عمل تدريبية إقليمية بالقاهرة

مفتي الجمهورية: اللغة العربية معجزة إلهية خالدة ووعاء حضاري جامع

شيخ الأزهر: شرَّف المولى عز وجل اللغة العربية فاختارها لسانًا لكتابه الخالد

نائب رئيس جامعة عين شمس تجتمع بلجنة رعاية واستخدام الحيوانات

التعليم العالي: انضمام 11 فرعا جديدا إلى قائمة الجامعات الأجنبية بمصر

توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق رعاية المبتكرين والمركز القومي للبحوث

جامعة عين شمس تتوسع في استخدام خدمات وحدة الميكروسكوب الافتراضي

عاشور: الفروع الدولية للجامعات شريك أساسي في تطوير منظومة التعليم العالي

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

حريمات أفضل لاعب في كأس العرب 2025

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

نهائي كأس العرب، المغرب والأردن يتعادلان 2/2 ويتجهان لشوطين إضافيين

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

هل يأثم من لم يتزوج؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads