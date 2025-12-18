اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)

18 حجم الخط

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وممثلي كافة الجهات المعنية، بجولة تفقدية في مطار الأقصر الدولي، حيث كان فى استقبالهم الملاح محمد يحيى نائب مدير المطار.



وذلك في في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمتابعة الوضع الأمني والصحي والبيئي في المطارات المصرية.



هذا وتهدف زيارات اللجنة إلى الإشراف على تطبيق الإجراءات الأمنية وتنظيم حركه الطيران بالإستناد إلى توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، وكذلك العمل على تقديم كافة التسهيلات للركاب والسائحين بالمطارات.

وخلال الجولة، قامت اللجنة بتفقد صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والجمارك وبرج المراقبة ومبنى الأرصاد الجوية، كما تم متابعة جاهزية المطار والتركيز على تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المُطبقة، والإطلاع على سير حركة الركاب بصالتي السفر والوصول، فضلًا عن الوقوف على انسيابية الحركة الجوية وكذلك عمليات التأمين، حيث تم الاطمئنان على مستويات الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وجميع المناطق الخدمية الموجودة بالمطار.

وتفقدت اللجنة أيضا الأسوار المحيطة حول المطار ومبنى الركاب بصالتي السفر والوصول ومنطقة الاستراحات، والكافيتريات والأسواق الحرة والكاترينج، كما تم متابعة سير العمل من مركز معلومات الغرفة الأمنية "منظومة كاميرات المراقبة " ومنطقة سيور الحقائب بصالتي الوصول الدولي والداخلي، حيث تم التأكد من انتظامية التشغيل وانسيابية حركة الركاب للاطمئنان من عدم تأخير الركاب في مرحلتي السفر والوصول، بالإضافة إلى متابعة أماكن دخول وخروج الركاب من بوابات المطار.

كما تفقدت اللجنة مواقع البالون الطائر فى البر الغربي بالأقصر وكان فى استقبال اللجنة الملاح/ زكريا منصور مدير أرض البالون حيث تم متابعة إجراءات السلامة المتبعة، والوقوف علي آليات تشغيل البالون الطائر ومشاهدة إنطلاقه فجرًا.

