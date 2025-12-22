تجارة عين شمس تطلق فعاليات المؤتمر الدولي للابتكار والتكنولوجيا المالية

18 حجم الخط

تُطلق كلية التجارة بـجامعة عين شمس مؤتمرها الدولي الأول تحت عنوان "الابتكار والتكنولوجيا المالية: آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار"، حاملًا شعار "أبتكر لتقود"، على أعتاب عصر رقمي جديد، وتسارع وتيرة الابتكار المالي عالميًا، وانطلاقًا من التوجيهات الرئاسية.

مستقبل التكنولوجيا المالية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني

يجمع هذا المؤتمر، الذي تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء بدار الحرس الجمهوري، نخبة استثنائية من الوزراء، ورؤساء البنوك، وقادة المؤسسات المالية والمصرفية، وخبراء التكنولوجيا، وأبرز الأكاديميين؛ لبحث مستقبل التكنولوجيا المالية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني والعالمي في منصة حوارية رفيعة المستوى تُعد الأولى من نوعها للكلية.

يعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، ويرأس المؤتمر الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، ومقرر المؤتمر الدكتورة جيهان عبد المنعم رجب، مستشار عميد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتى أجندة المؤتمر الثرية لتناقش تحديات العصر الرقمي من خلال عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشية المتوازية التي تغطي أحدث الاتجاهات العالمية

و لتحميل تفاصيل أجندة المؤتمر: يرجى زيارة الرابط التالي



ربط البحث العلمي بمتطلبات سوق العمل

يأتي هذا المؤتمر تأكيدًا لدور كلية التجارة بجامعة عين شمس الريادي في ربط البحث العلمي بمتطلبات سوق العمل، ودعم رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي والشمول المالي

‎

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.