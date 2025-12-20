لسوء الأحوال الجوية.. مصر للطيران تعتذر لركابها عن تأخر إقلاع بعض الرحلات

18 حجم الخط

تقدمت شركة مصر للطيران بخالص اعتذارها لعملائها عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية من مطار القاهرة الدولي عن مواعيدها المقررة، وذلك نتيجة تأخر وصول عدد من رحلات الشركة الوطنية القادمة من محطاتها الخارجية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها بعض دول العالم، ما انعكس على انتظام حركة التشغيل.

وفي هذا الإطار، يواصل مركز العمليات المتكامل (IOCC) التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية متابعة موقف التشغيل على مدار الساعة، بالتنسيق المستمر مع المحطات الخارجية، مع الحرص على تقديم أعلى مستوى من الخدمات للركاب المتأثرين بالتأخيرات. وتثمن الشركة تفهم عملائها لهذا الظرف، مؤكدة أن هذه التأخيرات جاءت لأسباب خارجة عن إرادتها.

وفي سياق آخر، نظمت جمعية مهندسي الطائرات المصرية حفلًا لتكريم كوادر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم فتحي، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والمهندس مبروك عامر، نائب نقيب المهندسين، والمهندسة أماني النجار، رئيس جمعية مهندسي الطائرات، إلى جانب عدد من قيادات الشركة.

وجاء التكريم تقديرًا للجهود المتميزة للكوادر الهندسية والفنية، وإنجازهم تحديثات أسطول طائرات A320 بكفاءة عالية وفي زمن قياسي لم يتجاوز 8 ساعات، دون أي تأثير على انتظام حركة التشغيل أو جداول الرحلات، ما يعكس التفوق المهني للكادر الفني ودعم الوزارة في تعزيز جاهزية منظومة الطيران المدني والاعتماد على الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية.

