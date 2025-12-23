خبيرة ترصد تأثيرات ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وانعكاساته على الاقتصاد المصري

18 حجم الخط

قالت الدكتورة رشا السلاب، الخبيرة الاقتصادية والمحلل المالي، إن أسواق الذهب العالمية شهدت يوم 22 ديسمبر 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، بعدما تجاوز سعر أونصة الذهب حاجز 4,400 دولار لأول مرة في التاريخ، بينما سجلت العقود الآجلة مستويات قرب 4,430 دولارًا للأونصة.

وأضافت فى تصريحات خاصة لفيتو أن موجة الصعود لم تقتصر على الذهب فقط، بل امتدت إلى الفضة التي لامست مستويات تاريخية قرب 69–70 دولارًا للأونصة، في مؤشر واضح على تصاعد الإقبال العالمي على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.

أسباب الارتفاع القياسي لأسعار الذهب عالميًا

وأوضحت السلاب أن هذا الصعود الحاد يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها:

1- توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

تزايد التوقعات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، على خلفية تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل، أدى إلى تراجع جاذبية أدوات العائد الثابت، ودفع المستثمرين نحو الذهب.

2- تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية

استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا، إلى جانب حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية الأميركية، عزز الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوط في أوقات الأزمات.

3- ضعف الدولار الأميركي

تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، وهو ما ساهم في زيادة الطلب العالمي ورفع الأسعار.

انعكاسات الارتفاع العالمي على السوق المصري

وأشارت رشا السلاب إلى أن الارتفاع القياسي للأسعار العالمية ينعكس مباشرة على السوق المصري، موضحة أن التأثيرات تتوزع على عدة محاور:

1- ارتفاع أسعار الذهب محليًا

ارتباط التسعير المحلي للذهب بالسعر العالمي وسعر صرف الدولار يؤدي إلى زيادات فورية في الأسعار داخل السوق المصري، مع تزايد إقبال المواطنين على الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم وتآكل القوة الشرائية للجنيه.

2- تعزيز ثقافة الادخار والتحوط

أكدت السلاب أن الذهب أصبح أداة ادخار رئيسية للأسر المصرية، خاصة في ظل:

تذبذب أسعار الفائدة الحقيقية

استمرار الضغوط التضخمية

تراجع الثقة في بعض القنوات الاستثمارية التقليدية

وهو ما انعكس في تنامي الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية مقارنة بالمشغولات.

3- تأثيرات على ميزان المدفوعات والعملة الأجنبية

وأوضحت أن زيادة الطلب المحلي على الذهب قد تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة الضغط على الدولار، إلا أن التوجه الحكومي للتوسع في تعدين الذهب وزيادة الإنتاج المحلي يمثل عامل توازن مهم للحد من هذه الضغوط مستقبلًا.

فرصة استراتيجية للاقتصاد المصري

واعتبرت رشا السلاب أن الارتفاع القياسي لأسعار الذهب عالميًا يمثل فرصة استراتيجية لمصر، من خلال:

تعظيم عوائد قطاع التعدين

جذب استثمارات أجنبية جديدة في البحث والاستخراج

دعم إيرادات الدولة من الذهب باعتباره أصلًا استراتيجيًا

قراءة استثمارية للمشهد خلال الفترة المقبلة

واختتمت السلاب بالتأكيد على أن استمرار الاتجاه العالمي نحو خفض الفائدة خلال 2026 قد يُبقي أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، مع ترجيح:

مزيد من النشاط في الاستثمار الفردي بالذهب داخل مصر

توسع الاهتمام بالأدوات المالية المرتبطة بالذهب مثل الصناديق والشهادات

احتمالات حدوث تصحيحات سعرية قصيرة الأجل، دون التأثير على الاتجاه الصاعد طويل الأجل

وتابعت: الذهب عالميًا يسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة مدفوعًا بخفض الفائدة وضعف الدولار.

وفي مصر، الذهب يتحول إلى أداة تحوط وادخار رئيسية في مواجهة التضخم وعدم اليقين.

والارتفاع الحالي يمثل تحديًا قصير الأجل للاستيراد، لكنه فرصة طويلة الأجل للاقتصاد المصري وقطاع التعدين.

