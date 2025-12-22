الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

"جرين بلازا"، الداخلية تفتتح قسما جديدا للجوازات والهجرة والجنسية في الإسكندرية

الداخلية تفتتح قسما
الداخلية تفتتح قسما للجوازات والهجرة بالإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

قررت وزارة الداخلية افتتاح  قسم جديد للجوازات والهجرة والجنسية في محافظة الإسكندرية.

 <strong alt=
الداخلية تفتتح قسم جديد للجوازات والهجرة والجنسية في الإسكندرية، فيتو

تشغيل قسم جديد للجوازات والهجرة والجنسية في “جرين بلازا”

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير الخدمات الجماهيرية ورفع كفاءة الأداء الأمني، حيث افتتحت الوزارة قسمًا جديدًا تابعًا للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالمركز التجاري "جرين بلازا" في منطقة سموحة بالإسكندرية.

ويتيح القسم الجديد تقديم جميع الخدمات للمواطنين من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً دون التقيد بالاختصاص المكاني، بهدف تسهيل الحصول على الخدمات بشكل سريع وميسر.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في التطوير والتحديث المستمر ورفع مستوى الأداء الأمني، لضمان تقديم الخدمات الجماهيرية بكفاءة وسهولة في جميع أنحاء الجمهورية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الجوازات والهجرة والجنسية الاسكندرية المركز التجاري جرين بلازا الخدمات الجماهيرية تطوير الخدمات تسهيل الإجراءات أداء أمني

مواد متعلقة

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 410 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة والمخدرات

بالأسماء، قرار جديد بالسماح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

بالأسماء، الداخلية تأذن لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متحركة بوسط البلد وكورنيش النيل وشارعي الهرم ورمسيس الأبرز

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة و154 سلاح ناري في حملة أمنية بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون مع السعودية وجنوب السودان.. تطور قضائي جديد بمحاكمة سارة خليفة و27 آخرين.. مقتل 5 عناصر في مواجهات مع الشرطة بأسوان

الأمن يكشف ملابسات واقعة المطالبة بتنفيذ حكم قضائي والادعاء بتورط ضابط شرطة

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads