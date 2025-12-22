"جرين بلازا"، الداخلية تفتتح قسما جديدا للجوازات والهجرة والجنسية في الإسكندرية

18 حجم الخط

قررت وزارة الداخلية افتتاح قسم جديد للجوازات والهجرة والجنسية في محافظة الإسكندرية.

الداخلية تفتتح قسم جديد للجوازات والهجرة والجنسية في الإسكندرية، فيتو

تشغيل قسم جديد للجوازات والهجرة والجنسية في “جرين بلازا”

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير الخدمات الجماهيرية ورفع كفاءة الأداء الأمني، حيث افتتحت الوزارة قسمًا جديدًا تابعًا للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالمركز التجاري "جرين بلازا" في منطقة سموحة بالإسكندرية.

ويتيح القسم الجديد تقديم جميع الخدمات للمواطنين من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً دون التقيد بالاختصاص المكاني، بهدف تسهيل الحصول على الخدمات بشكل سريع وميسر.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في التطوير والتحديث المستمر ورفع مستوى الأداء الأمني، لضمان تقديم الخدمات الجماهيرية بكفاءة وسهولة في جميع أنحاء الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.