18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة "فان" بالاصطدام بابنها، وإحداث إصابته أثناء سيره بأحد الشوارع بمنطقة المقطم بالقاهرة، ولاذ بالفرار.

القبض على المتهم بدهس طالب في المقطم

وبالفحص، تبين تلقي قسم شرطة المقطم بالقاهرة بلاغا من طالب "مصاب بكدمات متفرقة" - مقيم بدائرة القسم بتضرره من قائد سيارة "فان" لقيامه بالاصطدام به أثناء سيره بالدراجة النارية قيادته بأحد الشوارع بدائرة القسم، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها ولاذ بالفرار.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.