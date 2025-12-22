الإثنين 22 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على المتهم بدهس طالب في المقطم

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة "فان" بالاصطدام بابنها، وإحداث إصابته أثناء سيره بأحد الشوارع  بمنطقة المقطم بالقاهرة، ولاذ بالفرار.

القبض على المتهم بدهس طالب في المقطم

وبالفحص، تبين تلقي  قسم شرطة المقطم بالقاهرة بلاغا من طالب "مصاب بكدمات متفرقة" - مقيم بدائرة القسم بتضرره من قائد سيارة "فان" لقيامه بالاصطدام به أثناء سيره بالدراجة النارية قيادته بأحد الشوارع بدائرة القسم، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها ولاذ بالفرار.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

