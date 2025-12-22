بالأسماء، قرار جديد بالسماح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2090 لسنة 2025، بالإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، في إطار أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات القانونية.

وشملت قائمة المواطنين المصرح لهم بالتجنس: محمد أمير عبد الرحمن عثمان، جورج ثروت ميلاد درياس، محمود سيد عبد الجواد عبد النبي، مروة محمود أنور محمود، هاجر صفوت محمد نصر عبد الرحمن، عزة عبد الرحيم غريب مصطفى، أحمد محمود أيمن محمد سلطان، محمد هاني عاطف عبد المقصود عمر البنا، محمد ناصر فريد علي خالد، زياد منصور محمود يوسف عليم، محمود أحمد زكي أحمد عبد الرحمن، كريم محمد محمود محمد العباسي، يوسف أيمن فؤاد محمد الراوي، حازم فوزي محمد حسن رطبة، إسماعيل عبده حسين حسان عوض، عماد عبد الله سيد أحمد مبروك، محمد جميل متولي بري حسين موسى، مروان ياسر إبراهيم أحمد سليمان، باسل علي محمد علي، أحمد سامح عبد الستار محمد، عمر صبري بكري عبد الباقي.

وحدد القرار الجنسية المأذون بها لكل منهم، من بينها: الألمانية، الهولندية، الإيطالية، البريطانية، التركية، الفلسطينية، السودانية، المغربية، الفلبينية،ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية.

