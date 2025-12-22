أزمة بين الأهلي وأحمد عبد القادر، تعرف على التفاصيل

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل الأهلي أن المفاوضات حاليا مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي توقفت تماما بسبب شروط اللاعب المالية.

أضاف المصدر: إن عبد القادر عاد أمس بعد انتهاء إجازة الزواج، ومن المفترض أن يعقد جلسة جديدة مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي؛ من أجل بحث تطورات ملف تجديد تعاقده، حيث يرفض اللاعب عرض الأهلي المالي، ويتمسك بالحصول علي أرقام مالية تبقي بعيدة عن السقف الذي وضعه النادي الأهلي لإتمام تجديد تعاقده.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة غزل المحلة والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد سيحا وحازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم، وإبراهيما كاظم ومهند الشامي ومحمد رأفت وهشام مصطفى وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي ومحمود لبيب.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد لاعبي قطاع الناشئين بالإضافة لعدد من عناصر الفريق الأول.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط.

