ليلة أهلاوية ساحرة في المنصورة، أبرز نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف أحمد عبد القادر (صور)

شهدت محافظة الدقهلية وتحديدًا مدينة المنصورة ليلة "أهلاوية" حيث الحضور لنجوم الفن والرياضة ليشعلون حفل زفاف أحمد عبد القادر لاعب نادي الأهلي بين أسرته وذويه بقاعة نادي الشرطة بالمائة في المنصورة.

احتفل أحمد عبد القادر، نجم النادي الأهلي، بحفل زفافه في مسقط رأسه بمدينة المنصورة، وسط حضور غفير من الأهل والأصدقاء ونخبة من نجوم كرة القدم والفن في ليلة غلب عليها طابع البهجة والمحبة.

نجوم المهرجانات يشعلون الأجواء

فيما شهد الحفل فقرات غنائية مميزة أشعلت حماس الحضور، حيث قدم الثنائي الشهير أوكا وأورتيجا مجموعة من أشهر أغانيهما التي تفاعل معها العريس وزملاؤه بالرقص وسط أجواء احتفالية صاخبة.

كما أضفى مطرب المهرجانات عصام صاصا لمسة خاصة على الفرح بتقديمه باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المدعوين.

حضور رياضي وفني لافت

كما حرص عدد من نجوم الكرة على مشاركة "عبد القادر" فرحته، وكان من أبرز الحضور اللاعب عمر كمال وبيكهام (أحمد رمضان) والصديق المقرب للعروس وأحمد شكري، الذي حرص على التواجد وتهنئة زميله.

أجواء من قلب المنصورة

وكان أحمد عبد القادر قد اختار أن يقيم احتفاله وسط أهله وجيرانه في المنصورة، حيث أقيم ليلة الحنة بمسقط رأسه بقرية طنبارة، وواصل احتفاله بليلة الزفاف داخل قاعة نادي الشرطة بالمنصورة، مما أضفى طابعًا عائليًّا دافئًا على الحفل، رغم صخب الموسيقى وحضور المشاهير.

