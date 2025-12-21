وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الـ20 بمركز سقارة بمشاركة 330 متدربًا من المحافظات

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي العشرين ضمن الخطة التدريبية للمحليات 2025/ 2026، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأحد، وذلك في إطار دعم بناء القدرات ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالمحليات، وبما يواكب توجهات الدولة نحو التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأسبوع التدريبي الجاري سيعقد خلال الفترة من ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ وحتى ٢٤ ديسمبر، وتتضمن ٤ برامج وأنشطة منها تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات (النسخة الثانية ) وإعداد رئيس قرية (النسخة الثالثة) واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة لإعداد رئيس حي ومدير عام وذلك بمشاركة ٣٣٠ متدربًا من مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة حرص المركز علي تنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية لبناء وتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف المحافظات وإيجاد كوادر قيادية قادرة على تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.

