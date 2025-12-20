وزيرا التخطيط والتنمية ومحافظ الأقصر يشهدان تسليم 100 وحدة سكنية من إسكان الطود

18 حجم الخط

توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى مركز ومدينة الطود، لتسليم 100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع إسكان الطود الاجتماعي.

ويضم المشروع إجمالي 600 وحدة سكنية بمساحة 65 مترًا مربعًا للوحدة (إسكان متوسط).

تسليم 100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع إسكان الطود الاجتماعي

شارك في الزيارة كل من الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء الدكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الحكومة على توفير الوحدات السكنية للمواطنين لتحسين مستويات المعيشة ومستوى الخدمات المقدمة، لافتة إلى أن الوزارة قامت بزيادة استثمارات ديوان عام محافظة الأقصر بالعام المالي السابق 2024/ 2025 بمبلغ 137 مليون جنيه لإنشاء العمارات السكنية بمدينة الطود.

كما أشارت "المشاط" إلى أن توجيه الاستثمارات لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي يعكس أولوية هذا القطاع ضمن خطط التنمية المحلية، لافتة إلى جهود الدولة المصرية في عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوفير السكن الكريم والملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يعد هدفًا أساسيًا لرؤية مصر 2030.

دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق تنمية متوازنة بالمحافظات، من خلال تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل المجتمعات المحلية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الدولة على توفير السكن الكريم واللائق لجميع المواطنين بمختلف الطبقات الاجتماعية بما يضمن جودة الحياة لهم.

وأكدت د.منال عوض أن مشروعات الإسكان تمثل أولوية استراتيجية في جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ومراعاة الاحتياجات الفعلية للمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير الوحدات السكنية المدعمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وتحسين مستويات معيشتهم بصورة مباشرة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية دعم جهود التنمية المحلية ومشروعات الإسكان في كافة المحافظات.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن المرحلة الأولى من المشروع تم تسليمها في سبتمبر الماضي، وشملت 100 وحدة سكنية، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين المواطنين، بعد معاناة استمرت أكثر من 16 عامًا للحاجزين المتضررين، حيث يتكون المشروع من 30 عمارة تضم 600 وحدة سكنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.