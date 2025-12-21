الأحد 21 ديسمبر 2025
أخبار مصر

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بهضبة الأهرام (صور)

حملة هضبة الأهرام
حملة هضبة الأهرام
نفذ حي الهرم حملة موسعة لإزالة الإشغالات وغلق وتشميع المحلات المخالفة بقطاع هضبة الأهرام، في إطار حرص محافظة الجيزة على فرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، وبتنفيذ توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وبمتابعة مباشرة من المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

غلق وتشميع المنشآت التجارية المخالفة


وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المنشآت التجارية المخالفة، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تطبيق القانون وعدم السماح بأي تعديات على الطريق العام.
 

وجاءت الحملة بمشاركة نائب رئيس القطاع، وشرطة المرافق، وقائد شرطة المرافق بحي الهرم، ومدير إدارة الإشغالات، إلى جانب فرق المتابعة الميدانية ورجال الإشغالات، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل داخل نطاق الحي.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع القطاعات، للتصدي للمخالفات، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، مشددة على التعامل الحاسم مع أي مخالفات مستقبلية.

