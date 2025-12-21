أسباب قلة الوزن عند الأطفال الرياضيين

18 حجم الخط

قلة الوزن عند الأطفال الرياضيين من الأمور التى تزعج الأمهات كثيرا خوفا نموهم أو تأثر صحتهم أو مناعتهم بشكل سلبي.

وتحرص الأمهات على معرفة سبب قلة الوزن عند الأطفال لعلاجه سريعا لتجتب حدوث أى مضاعفات خطيرة للطفل والحفاظ على نموه بشكل صحى.

أسباب قلة وزن الطفل الرياضى

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية" إن قلة الوزن عند الأطفال الرياضيين من أكثر ما يقلق الأهالي، خاصة عند تمرين الطفل بانتظام في رياضة معينة، ونجد وزنه ثابتا أو أقل من الطبيعي، ما يثير التساؤلات حول هل التمرين سبب قلة وزن الطفل أم مشكلة فى غذاء الطفل، والحقيقة أن التمرين نادرا ما يكون السبب الأساسي، لأن التمرين يصرف الطاقة لكن الجسم الطبيعي يعوض، ولكن المشكلة في الغالب تكون أن الطعام غير كاف سواء كمية أو توقيت أو قيمة غذائية.

وأضاف زهران، أن الطفل الرياضي جسمه يحرق ويبني وينمو في نفس الوقت، ويحتاج طاقة أعلى من طفل لا يلعب رياضة ولا يعطي الطعام الجهد المبذول فى التمرين هنا يظهر نقص الوزن وهذا يظهر أكثر مع رياضات تصرف طاقة عالية مثل السباحة وألعاب القوى وكرة القدم، وكرة السلة، وأيضا يظهر مع رياضات تحتاج تركيزا وتحكما مثل الجمباز والكاراتيه، والجودو لأن الطفل يمكن أن يتعب بدون أن يشعر.

أسباب قلة وزن الطفل الرياضى

وتابع: إن كثيرا من الأطفال الرياضيين يتناولون طعاما صحىا ولكن الكمية قليلة بالنسبة لمجهودهم أو توقيت الطعام خطأ مثل إن يتمرن قبل أن ياكل جيدا، أو يمر وقت طويل بعد التمرين بدون تعويض ما يجعل الجسم يسحب من مخزونه، ومع تكرار الأيام الوزن يقل بهدوء، كما أن هناك أطفالا بعد التمرين تغلق شهيتهم ولا يستطيعون تناول أى طعام وهذا يضيع أهم وقت لتعويض الطاقة وبناء العضلات، ومع الوقت يظهر على الطفل التعب أسرع، أو قلة التركيز أو حتى تأخر بسيط في الطول، وهذا ليس سببه الرياضة نفسها لكن سببه أن الطعام لا يغطى المجهود مش مكمل المجهود.

وأوضح الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، أن قلة طعام الطفل تقلل من وزنه، وليس الرياضة ويجب الاهتمام بتغذية الطفل قبل وبعد التمرين ،حيث تقديم الأكلات المهمة له وتنظيم مواعيد الطعام والنوم وشرب الماء الوفير على مدار اليوم.



