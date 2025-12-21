قرارات جديدة لوزارة التعليم بشأن الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والفنية والتكنولوجية

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 285 (تابع)، الصادر في 18 ديسمبر 2025، قرارين جديدين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين (STEM) بكافة أنواعها، وبشأن قواعد إنشاء وتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مدارس ثانوية فنية تقنية.

وجاء القرارين كالتالي:

- قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 303 لسنة 2025، بتاريخ 27/11/2025 بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين بكافة أنواعها.

نظام الدراسة والتعليم في مدارس المتفوقين

ويحسب معدل الدرجات (GPA) النهائي لطلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من 4 (أربع نقاط). ٢- لكل مادة محتسبة، يُمنح الطالب تقديرا طبقا للآلية التالية:، الراسب: يمنح تقدير (F)، ويحتسب له صفر نقاط. التقديرات والنقاط: يحسب مدى درجات النجاح بطرح درجة النجاح من أعلى درجة حصل عليها الطلاب فى الجلسة الامتحانية الخاصة بالمادة.

ويمنح طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) فرصتين لدخول امتحان كل مادة من المواد المحتسبة في معدل الدرجات.

ويعقد الامتحان فى نهاية العام الدراسي، ويعتبر امتحان الفرصة الأولى، يعقد امتحان الفرصة الثانية متزامنا مع امتحان الفرصة الثانية للبكالوريا المصرية، وتنطبق عليه نفس قواعد التقدم للامتحان.

ويُحتسب للطالب التقدير والنقاط الأعلى الذي حصل عليها بين الفرصتين، ويُذكر في شهادة التخرج التقدير النهائي ومعدل الدرجات النهائي (GPA) للطالب.

وتعلن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في موعد غايته منتصف شهر يوليو، ويحق للطالب التظلم في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ الإعلان، ويتم الرد عليها في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ويجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان مرة واحدة، ولا يحق للطالب المقيد بتلك المدارس بكافة أنواعها إعادة الصف الثالث الثانوى بغرض تحسين معدل الدرجات، وفي حال تكرار رسوبه يتم تعديل مساره، وتحويله إلى المدارس الثانوية العامة بالصف الثالث الثانوى.

ويلغى امتحان طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في جميع المواد إذا ثبت الغش أو المساعدة عليه، أو الإخلال بنظام الامتحان، أو الاعتداء على القائمين بالامتحان، أو استخدام الهاتف المحمول أو أي وسائل تكنولوجية تؤدى إلى الغش، أو إخفاء كراسة الإجابة، أو وجود تطابق في إجابات الطلاب يقطع بوجود حالة غش جماعي.

كما يُلغى امتحان طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في المادة التى يؤدى الامتحان فيها إذا ارتكب الطالب محاولة غش (بما في ذلك حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة غير مسموح بها، أو قام بتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو قام بتمزيق كراسة الإجابة أو العبث بها.

قواعد إنشاء وتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

-قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار رقم 305 لسنة 2025، بتاريخ 27/11/2025 بشأن قواعد إنشاء وتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مدارس ثانوية فنية تقنية ونموذجية ذات طابع خاص، وتعمل وفقًا للمعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب.

وتقدم طلبات إنشاء أو تشغيل أو اعتماد تلك النوعية من المدارس إلى الوحدة بالوزارة، وتقوم الوحدة بوضع معايير لتقييم الطلاب، والتي يتم على أساسها إصدار الشهادات، كما تختص بتشكيل لجان للإشراف على الامتحانات، وإدارة عملية التقييم، ويجوز للشريك التعاقد مع جهات دولية معتمدة، بعد الحصول على موافقة الوزارة للحصول على اعتماد دولى للمدرسة، ولشهادات الخريجين لزيادة القيمة المضافة

ويُشكل بكل مدرسة مجلس إدارة، وينص على تشكيله بالاتفاق (البروتوكول) المبرم بشأن إنشاء وتشغيل المدرسة المنصوص عليه بالمادة الثالثة من هذا القرار، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويُعاد تشكيله بعدها، على أن يجتمع المجلس أربع مرات سنويا على الأقل، وتسجل مداولاته في محاضر رسمية تبلغ بها الوحدة بالوزارة، وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ للمشاركة في تطوير وتجويد الخدمة التعليمية والتدريبية المقدمة بمعرفة المدرسة، دون أن يكون له حق التصويت. وينتخب رئيس مجلس إدارة كل مدرسة من السادة أعضاء المجلس، بعد التصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

ويتم الاتفاق بين الجهات المختصة بالوزارة ومدير الوحدة أو من يفوضه والشريك على شروط القبول بالمدرسة قبل بدء فتح باب التقدم للالتحاق بها بوقت كاف؛ ليتم الإعلان عنها، ويعتمد نظام القبول على المنافسة بين الطلاب لاختيار الأنسب، بما يتفق مع مبادئ الشفافية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وتعلن هذه الشروط لكافة الفئات المستهدفة من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة.





