صحة ومرأة

بعد غرق يوسف محمد، 6 نصائح تحمى السباحين من الإغماء أثناء التمرين

غرق يوسف محمد، تسبب غرق لاعب نادى الزهور محمد يوسف أمس أثناء بطولة القاهرة للسباحة فى خلق حالة من الهلع بين العديد من الأمهات اللاتى لديهن أطفال يلعبون سباحة.

وأصيب اللاعب بالإغماء أثناء البطولة دون أن يلاحظه أحد سريعا، بل اكتشفه كابتن نادى آخر فى الجولة التى تلت جولته حيث أبلغ بأن هناك لاعب غارق فى قاع حمام السباحة.

وعلى إثر ذلك تم نقله إلى المستشفى وخضع للانعاش الرئوى والصدمات الكهربائية للقلب وحقن ادرينالين إلا أن القلب توقف تماما ورحل بعدها اللاعب  ويبلغ من العمر 12 عاما.

نصائح تحمى السباحين من الإغماء أثناء التمرين 

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية، إن التغذية السليمة وحدها تحمى لاعب السباحة من الإصابة بالإغماء أثناء التمرين فى الماء، وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لحماية السباحين من الإغماء أثناء التمرين، منها:-

  • تقديم إفطار خفيف به كارب بطيء، مثل شوفان بسيط أو رغيف خبز صغير مع جبن قليلة الدسم.
  • تقديم سناك قبل التدريب بساعة، مثل تفاحة أو موزة أو زبادي خفيف.
  • شرب ماء وأملاح على مدار اليوم وليس مرة واحدة.
  • تناول كارب سريع قبل السباق بدقائق، مثل نصف موزة أو رشفة عصير طبيعي.
  • تناول بروتين خفيف بعد التمرين، مثل بيضة أو جبن قريش أو تونة بسيط.
  • متابعة الحديد عند الاطفال، من خلال عمل تحليل كل فترة أو عند الإصابة بالدوخة أو الهبوط.
الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

