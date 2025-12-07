مخاطر الإفراط في تناول الكافيين على الصحة

الإثنين 08 ديسمبر 2025
الكافيين من مكونات القهوة والنسكافيه والشاي ولكنه يوجد بنسب عالية فى القهوة والنسكافية ومشتقاتهم وهى مشروبات لها شعبية كبيرة على مستوى العالم.

والعديد من الأشخاص لا يستطيعون بدء يومهم بدون كوب القهوة أو النسكافيه ولا ينتهي الأمر على ذلك بل يتم تناولهم على مدار اليوم دون الوعي بمدى خطورة ذلك.

مخاطر الإفراط فى تناول القهوة 

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن القهوة والنسكافية من مصادر الكافيين الشهيرة وهى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين ورغم أنها مفيدة للصحة لأنه غني بمضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم، ومهمة لصحة القلب والمخ، إلا أنه يجب تناولها بحذر شديد حفاظا على الصحة وذلك لأن القهوة مدرة للبول أى تفقد الجسم الماء وكل فقد للماء بالجسم يضر بالصحة، ونقص 2% من الماء بالجسم يؤثر على الصحة أما نقص 10% من الماء يسبب الوفاة.

أهمية شرب الماء 

وأضاف نزيه، أن مدرات البول كارثة تهدد الصحة والقهوة للأسف مدرة للبول لذا يجب تناولها بحذر حفاظا على الصحة، لأنه يحب شرب السوائل وإدخالها الجسم وليس طردها من الجسم، فالماء حياة والله سبحانه وتعالى خلق الماء قبل البشر وذلك لأهميتها والماء علاج طبيعي لجميع الأمراض فهى تمنع الجلطات وتحافظ على ميوعة الدم وتطرد السموم من الجسم وتنقى الدم وتجدد الخلايا وتحمى من حصوات المرارة والكلى، لذا يجب تناول الماء على مدار اليوم بمعدل ثلث لتر كل ساعة.

