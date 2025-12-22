الإثنين 22 ديسمبر 2025
عميد طب قصر العيني: ملتزمون بدعم منظومة التعليم المستمر وبناء كوادر مؤهلة

د. حسام صلاح عميد
أكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن تنظيم البرنامج الدولي للصحة المهنية يعكس التزام الكلية بدعم منظومة التعليم المستمر وبناء كوادر مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية.

ولفت عميد كلية طب قصر العيني إلى أن البرنامج يمثل إضافة نوعية لمسار تطوير الأداء الأكاديمي والمهني في مجال السلامة والصحة المهنية، ويعزز من قدرة الخريجين والمتخصصين على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

إطلاق البرنامج الدولي للصحة المهنية بقصر العيني 

ونظم قسم الطب المهني والبيئي البرنامج الدولي للصحة المهنية في كلية طب قصر العيني باعتباره المستوى المتوسط والمؤهل الرئيسي للحصول على الشهادة الدولية في الصحة المهنية (ICertOH)، للمرة الأولى داخل جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع المركز البلجيكي للصحة المهنية.

جاء ذلك في إطار توجه كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة نحو دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأنشطة العلمية والتدريبية المتخصصة، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة إيناس جاب الله، رئيس قسم الطب المهني والبيئي.

وشهد البرنامج تفاعلًا ملحوظًا ومشاركة فعالة من المتدربين، حيث تمكن ثلاثون متدربًا من استكمال واجتياز متطلبات البرنامج بنجاح، من بينهم مشاركون من كلية طب قصر العيني، وعدد من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، بالإضافة إلى أطباء السلامة والصحة المهنية العاملين في كبرى الشركات المصرية، من بينها شركة أوراسكوم للإنشاءات، ولافارج للأسمنت – عضو مجموعة هولسيم، وغيرها من المؤسسات الصناعية.

وخلص البرنامج إلى التأكيد على أهمية الاستمرار في تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتوفير تقنيات القياس الدقيقة لرصد المخاطر المهنية، وإجراء الفحوصات البيولوجية اللازمة، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية التي تولي اهتمامًا خاصًا بصحة وسلامة العاملين، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، ودعم المبادرات الصديقة للبيئة الهادفة إلى تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري.

ونظمت فعاليات الوحدة الختامية العملية للبرنامج بقسم الطب المهني والبيئي بكلية طب قصر العيني على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2025.

