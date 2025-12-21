الأحد 21 ديسمبر 2025
ضبط مخصبات زراعية ومبيدات غير مصرح بها في حملة لزراعة الفيوم

حملة علي محلات بيع
حملة علي محلات بيع المبيدات الزراعية بالفيوم، فيتو
 شنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، حملة تفتيش موسعة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمراكز الفيوم، سنورس، وإطسا، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

نتائج حملة مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي على محال بيع المخصبات والمبيدات الزراعية

 وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن الحملة تابعت محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بمراكز" الفيوم وإطسا ـ سنورس"  بهدف التأكد من مصادر المنتجات المتداولة، والتأكد من أنها مسجلة بوزارة الزراعة، ومتابعة مدى توافر المبيدات المصرح بها في الجمعيات الزراعية بقري ونجوع الفيوم.

 وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 3 محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، لحيازتهم مبيدات ومخصبات زراعية غير مصرح بتداولها، وتم التنبيه على أصحاب المحلات بعدم الاتجار في أي مبيدات أو أسمدة أو مخصبات زراعية غير مسجلة أو غير مصرح بتداولها، مع التشديد على سرعة الانتهاء من إجراءات استخراج وتجديد التراخيص، كما شددت اللجنة علي  ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لتداول المبيدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم ضبطها.

زراعة الفيوم تتابع الحقول الإرشادية وزراعات القمح على مصاطب

زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"

يذكر أن استخدام مخصبات غير مصرح يتداولها، يؤدي إلي امتصاص النباتات  مكوناتها كالكادميوم والرصاص والزرنيخ، وكلها مواد ضارة  تدخل في صناعة المخصبات، وتنتقل للإنسان خلال الغذاء، ما  يسبب أمراض منها الفشل الكلوي، وتليف الكبد، والأورام السرطانية.

