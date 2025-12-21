مدرب مالي: أمم أفريقيا تضم أفضل لاعبي العالم وهدفنا التأهل من مجموعة الموت

18 حجم الخط

أكد مدرب منتخب مالي، توم سينتفيت، أن طموح فريقه في كأس أمم أفريقيا يتمثل في التأهل إلى الدور الثاني مع احترام كامل لجميع المنافسين، مشددًا على أن المجموعة تضم أربعة منتخبات قادرة على العبور.

تصريحات مدرب مالي

وقال سينتفيت في تصريحات قبل انطلاق البطولة: إن المجموعة قد تكون «مجموعة الموت»، موضحًا: «جزر القمر منتخب جيد وحقق نتائج قوية في التصفيات أمام تونس وغامبيا ومدغشقر، وزامبيا بلد كبير دائمًا في كرة القدم الأفريقية، بينما المغرب هو المرشح الأكبر».

وأضاف: «هناك أربع منتخبات يمكنها التأهل للدور الثاني، لكننا هنا للبقاء طويلًا، ولا يمكن التفكير بأن التأهل مستحيل».

وشدد مدرب مالي على ضرورة التركيز في كل مباراة، قائلًا: «علينا أن نكون مستعدين جيدًا، ولا توجد مباراة سهلة في هذه المنافسة. كل مواجهة صعبة، لكني واثق من منتخبنا وسنصل إلى الدور الثاني».

وتطرق سينتفيت إلى خبرته السابقة في البطولة خلال نسختي الكاميرون وكوت ديفوار، معربًا عن أمله في أن تكون تجربته الحالية ناجحة أيضًا، ومضيفًا: «هذه بطولة كبيرة وشرف المشاركة في أكبر مسابقة لكرة القدم الأفريقية، وهي من أكبر البطولات في العالم بالنسبة لي».

وأوضح أن لكل دولة ثقافتها وتنظيمها، مؤكدًا احترامه لجميع النسخ التي شارك فيها.

واختتم تصريحاته بالإشادة بكرة القدم الإفريقية، قائلًا: «أفضل لاعبي العالم موجودون هنا. أفريقيا تمتلك أفضل المواهب، والفرق الأوروبية تعتمد على لاعبين أفارقة. كأس أمم أفريقيا احتفال حقيقي بكرة القدم، بالألوان والموسيقى وشغف الجماهير، وهي واحدة من أفضل البطولات في العالم».

