وأنت مالك، عكاشة يرد على مذيعة أثارت الغضب بشأن المخطط الأمريكي لتحسين صورة إسرائيل

علق الإعلامي توفيق عكاشة على ما ذكرته المذيعة هند الضاوي، التي زعمت أن هناك مخططا أمريكيا يستهدف تحسين صورة الكيان واستعادة شعبيته داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتدريب نحو 100 ألف مسيحي إنجيلي، ليكونوا أدوات ضغط في أمريكا لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

عكاشة يرد على مذيعة مخطط تحسين صورة الكيان



ورد توفيق عكاشة على ما ذكرته المذيعة هند الضاوي، عبر قناة القاهرة والناس، بكشفها للمخطط الأمريكي لتحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "أنت مالك"، مشيرًا إلى وجود عدد من الجنود المسلمين "الدروز"، في جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا.

وقال توفيق عكاشة في تعليقه على الخطة التي ذكرتها المذيعة عبر برنامجها، قائلًا: "يوجد أستاذة... مذيعة منذ فترة قصيرة الحقيقة لا أعرف اسمها بالكامل، والذى أتذكره من اسمها الضاوي، ذكرت فى برنامجها المذاع على قناة القاهرة والناس أن هناك مائة ألف مسيحى يتم تدريبهم للعمل سفراء لإسرائيل، طيب وأنت مالك.. هناك جنود مسلمين في الجيش الإسرائيلي وأنا مالي".

هند الضاوي تثير الغضب بمزاعم المخطط الإمريكي، فيتو

الجدير بالذكر أن المذيعة هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، كشفت ما وصفته بـ "ملامح" خطة أمريكية منظمة تستهدف تحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي واستعادة شعبيته داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي.

هند الضاوي تزعم وجود مخطط أمريكي لدعم إسرائيل بـ100 ألف مسيحي

وقالت هند الضاوي: إن الخطة تقوم على تدريب نحو 100 ألف مسيحي إنجيلي، ليكونوا أدوات ضغط ودعم إعلامي وسياسي لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن "هذه الحملة يقودها أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة واضحة لإعادة صياغة رواية الاحتلال الإسرائيلي عالميًا، في ظل التراجع الكبير لشعبية إسرائيل في أمريكا وعالميًا، خاصة داخل أوساط الشباب الأمريكي والغربي.

مخطط أمريكي لتحسين صورة إسرائيل، فيتو

وأوضحت هند الضاوي "أن الخطة الأمريكية تعتمد، بشكل أساسي، على التيار الإنجيلي، المعروف تاريخيًا بانحيازه لرواية الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم العمل على تدريب نحو 100 ألف مسيحي إنجيلي ليكونوا بمثابة سفراء "غير رسميين" للكيان في دولهم ومجتمعاتهم.

وأكدت أن الخطة تشمل إنشاء أكاديمية رقمية متخصصة لتدريب الإنجيليين على أدوات الخطاب الإعلامي والسياسي، والدفاع عن إسرائيل في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإعدادهم للرد على الانتقادات الموجهة للاحتلال، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها إسرائيل من خلال الإبادة الجماعية في غزة.

غضب مسيحي بشأن مزاعم هند الضاوي

الجدير بالذكر أن حديث هند الضاوي أثار ردود أفعال غاضبة وحالة من الاستياء لدى عدد من المسيحيين وخاصة في مصر، مشيرين إلى أن إدراج اسم كلمة "المسيحيين" وربطهم بدعم الاحتلال الإسرائيلي يعكس تعميمًا وصفوه بـ "غير المقبول".

كما أشار عدد من النشطاء الأقباط المصريين إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومسيحيي مصر يتمتعون بموقف تاريخي ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ويرفضون الاحتلال الإسرائيلي، ويساندون القضية والشعب الفلسطيني.

