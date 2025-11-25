مصرع طفل أسفل عجلات قطار بالعياط

18 حجم الخط

لقي طفل مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره من مكان غير مصرح به للعبور بدائرة قسم العياط، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بمصرع طفل أسفل عجلات القطار بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب، المقدم كريم عليان رئيس مباحث العياط والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.



وبالانتقال تبين مصرع طفل 8 سنوات أسفل عجلات القطار القادم من القاهرة إلى نجع حمادي، أثناء عبوره من معبر غير مصرح به، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.



