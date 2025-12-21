موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يقام اليوم حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي يستضيفها المغرب بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

ويستهل المنتخب المغربي، صاحب الأرض والجمهور، مشواره بمواجهة منتخب جزر القمر، اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 إبراز الهوية المغربية ويتضمن عروضًا فنية وغنائية تعكس عمق التراث المغربي وتنوع الثقافة الأفريقية، في مزيج يجمع بين الأصالة والحداثة.

موعد حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية أن موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 سيكون اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المغرب، 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن ينقل حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 اليوم مباشرة عبر قنوات beIN Sports MAX 1، قناة المغربية الرياضية TNT3 (بث أرضي داخل المغرب).

وتُقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا.

مجموعة المغرب

ويخوض المنتخب المغربي منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات: جزر القمر، مالي، زامبيا.

ويأمل منتخب أسود الأطلس في تحقيق بداية قوية وحسم التأهل مبكرًا إلى الأدوار الإقصائية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

150 قناة تنقل أمم أفريقيا

وكشفت تقارير إعلامية مغربية، أن 150 قناة عالمية ستقوم بإذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2025.

وأفادت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن 30 دولة أوروبية ستقوم بنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب الدول الأفريقية الـ 54، كما حصلت 3800 وسيلة إعلامية على اعتماد تغطية مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا حول العالم

وتشمل قائمة القنوات الناقلة عددا من أبرز الشبكات العالمية، من بينها DAZN التي ستبث المنافسات في أوروبا وأمريكا وآسيا، وCanal + التي تغطي أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى Channel 4 البريطانية، وBand TV البرازيلية، وLa Liga Plus الإسبانية، وSport TV البرتغالية، وZiggo Sport الهولندية، إلى جانب قنوات من إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وإيران.

