السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ علي 300 عبوة مبيدات زراعية في حملة بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمراكز الفيوم وطامية وسنورس.

نتائج الحملة علي محلات المبيدات الزراعية

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت محضرين لحيازة مبيدات غير مصرح باستخدامها، كما تم التحفظ على  300 كيس مبيدات غير مصرح بتداولها وغير مسجل بوزارة الزراعة.

واضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أنه تم التشديد علي أصحاب محلات المبيدات والمهصبات الزراعية بضرورة الالتزام  بتعليمات وزارة الزراعة، بمنع تداول المخصبات أو المبيدات غير المسجلة بوزارة الزراعة أو المهربة.

زراعة الفيوم تختتم المرحلة الأولى من زراعة الحقول الإرشادية

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن وقاية الماشية من الحمى القلاعية

يذكر أن  وزارة الزراعة تحذر التعامل في عدد من المبيدات الزراعية لاحتوائها علي مواد مسرطنة، ما  يعرض حياة المزارعين لأمراض خطيرة مثل السرطان واضطرابات الجهاز العصبي،  كما تؤدي إلى قتل الكائنات الحية النافعة وتؤثر علي خصوبة التربة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم استصلاح الأراضي الزراعة واستصلاح الاراضي المبيدات الزراعية المخصبات الزراعية مبيدات زراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

مواد متعلقة

زراعة الفيوم تطلق حملة لمكافحة القوارض بمركز سنورس

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

محافظ الفيوم يفتتح موسم جني القطن (صور)

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس 2-1 في الشوط الأول

بالمساحة والأرقام، أكبر 6 مساجد في مصر والسعودية

الأوقاف: رصدنا 43 سلوكًا سلبيًا، وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير بالمجتمع

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالمساحة والأرقام، أكبر 6 مساجد في مصر والسعودية

ما حكم إجهاض الجنين المشوه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية