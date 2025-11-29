التحفظ علي 300 عبوة مبيدات زراعية في حملة بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمراكز الفيوم وطامية وسنورس.

نتائج الحملة علي محلات المبيدات الزراعية

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت محضرين لحيازة مبيدات غير مصرح باستخدامها، كما تم التحفظ على 300 كيس مبيدات غير مصرح بتداولها وغير مسجل بوزارة الزراعة.

واضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أنه تم التشديد علي أصحاب محلات المبيدات والمهصبات الزراعية بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الزراعة، بمنع تداول المخصبات أو المبيدات غير المسجلة بوزارة الزراعة أو المهربة.

يذكر أن وزارة الزراعة تحذر التعامل في عدد من المبيدات الزراعية لاحتوائها علي مواد مسرطنة، ما يعرض حياة المزارعين لأمراض خطيرة مثل السرطان واضطرابات الجهاز العصبي، كما تؤدي إلى قتل الكائنات الحية النافعة وتؤثر علي خصوبة التربة.

