رئيس الشعبة لـ المواطنين: الدواجن سليمة ومفيش أي داعي للقلق

اسعار الدواجن، طمأن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، المواطنين حول ما يتم تداوله عن وجود مشكلات في الدواجن، مؤكدًا أن كل الدواجن المتداولة في الأسواق والمزارع سليمة وآمنة تمامًا.

 

الدواجن في الأسواق سليمة 100%

وقال رئيس شعبة الدواجن، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “من أول وجديد” تقديم نيفين منصور، إن الفترة الحالية تشهد بحثًا كبيرًا عن الدواجن الصغيرة، لكنها غير متوفرة بشكل كبير، مؤكدًا أن هذا لا يعني أن هناك مشكلة في المعروض من الدواجن.

وأضاف:“فيه إشراف بيطري كامل على المزارع والأسواق، ومفيش أي حاجة تقلق.. بلاش نصدق كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا”.

رقابة مشددة من جهات متعددة على مزارع الدواجن

أوضح عبد العزيز السيد أن هناك أكثر من جهة رقابية تتابع الأسواق بشكل مستمر لضمان جودة المنتجات، وهي وزارة التموين، وزارة الصحة، الإشراف البيطري، هيئة سلامة الغذاء.

وأكد أن الجميع يعمل بهدف واحد: حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

لماذا لا داعي للقلق بشأن الدواجن؟

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن أي منتج غير سليم سيتسبب في خسائر للمواطن وللسوق، وهذا ما يجعل الجهات المعنية تعمل بشكل مستمر على منع انتشار أي أمراض قبل وصولها للمستهلك، التأكد من جودة اللحوم والدواجن، مراقبة المزارع ومحال البيع.

ارتفاع أسعار الدواجن بأسواق البحيرة

ويسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء  متوسط سعر 68 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 55 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 125 جنيهًا للكيلو الواحد.

اسعار الفراخ، كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 110 للكيلو الواحد والرومي الأسمر 150 جنيها والأبيض 125 للكيلو الواحد والبط السوداني 130 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيه والبط المولار 90 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 120 جنيها، وسجلت أيضا الأرانب 125 جنيها وكيلو البانيه بسعر 150 وأجنحة الدواجن بسعر 40 جنيها والكبد والقوانص 80 وزوج الحمام بسعر 150 جنيها.

