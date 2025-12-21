دعوى قضائية تطالب بتوفير وسائل المواصلات لنقل المواطنين بسوهاج

18 حجم الخط

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بسوهاج، مطالبة بتنظيم وتوفير وسائل مواصلات عامة منتظمة وكافية لنقل المواطنين من مركز دار السلام إلى مدينة سوهاج وما يترتب على ذلك من آثار، ما يشكل ضررا على المواطنين وطلاب الجامعات.

دعوى قضائية لتوفير وسائل المواصلات

وجاء بالدعوى أنه يمثل مركز دار السلام أحد أكبر مراكز محافظة سوهاج من حيث الكثافة السكانية، ويضم عددا كبيرا من الطلاب المقيدين بجامعة سوهاج والمعاهد العليا، فضلا عن الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم الانتقال اليومي إلى مدينة سوهاج.

وأشارت الدعوى أن محافظة سوهاج تفتقد للتنظيم في وسائل النقل بشتى المدن والقرى.

طلبات الدعوى

وطالبت الدعوى الجهات الإدارية المدعى، لما تملكه من سلطات قانونية وتنظيمية، لتنظيم خطوط النقل أو زيادة عدد وسائل المواصلات، حيث إن تنظيم المرافق العامة، وعلى رأسها مرفق النقل العام، هو التزام قانوني يقع على عاتق الإدارة تحقيقا للصالح العام.

يذكر أن تلك الشكوى باتت ملحة وتمثل عبء على المواطنين نظرًا لتكرارها ومناشدة العديد من القرى والمدن وعلى رأسهم مدينة جهينة من عدم وجود وسائل مواصلات كافية لنقل الطلاب وغيرهم الى المحافظة والجامعات.

