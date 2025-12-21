الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية (صور)

18 حجم الخط

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الحالى بالكيان العسكري، مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين لهذا العام من الدفعة (122) حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، لتعلن عن انضمام جيل جديد يحمل شرف ومسئولية الدفاع عن الوطن.

العرض العسكرى لمقاتلى الأكاديمية

تضمنت المراسم استعراض حرس الشرف وتنفيذ عرض للموسيقات العسكرية احتفالًا باستقبال الدفعات الجديدة، أعقبه اصطفاف الطلبة الجدد داخل أرض الطابور.

وشارك طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية زملاءهم الجدد فى الاحتفال باستقبالهم بتقديم عروض فى الكفاءة البدنية والكاراتيه والفروسية، عكست مدى ما يتمتع به الطلبة من مستوى راقٍ، تلا ذلك تنفيذ العرض العسكرى لمقاتلى الأكاديمية.

وردد الطلبة الجدد قسم الولاء إيذانًا ببدء مسيرتهم بالقوات المسلحة.

شرف الانضمام إلى القوات المسلحة

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للطلبة وأسرهم، مؤكدًا أن اختيار الطلبة لم يكن وليد الصدفة بل هو نتاج لتفوقهم فى اختبارات دقيقة ومدروسة أثبتوا خلالها استحقاقهم لنيل شرف الانضمام إلى القوات المسلحة.

كما أشار إلى أن التحاقهم بالأكاديمية العسكرية المصرية ليس مجرد خطوة دراسية، بل هو ميثاق بين الطالب ووطنه ليذود عن ترابه ويحمى مقدرات شعبه العظيم.

وشهدت ساحات الأكاديمية امتزاج مشاعر العزة والفخر بين الطلبة وأسرهم فى لحظات صادقة؛ تأكيدًا على أن مواصلة مسيرة العطاء فى سجلات الدفاع عن الوطن هو الإرث الذي يتناقل بين أبناء المؤسسة العسكرية جيلًا بعد جيل.

