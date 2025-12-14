ضبط 180 عبوة مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها بالفيوم

18 حجم الخط

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة تفتيش مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمراكز الفيوم، سنورس، أبشواي، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

نتائج الحملة على محلات المخصبات والمبيدات

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن الحملة تابعت محلات المبيدات والمخصبات الزراعية للتأكد من مصادرها، وبيان ما إذا كانت مسجلة بوزارة الزراعة من عدمه، ومتابعة مدى توافر المبيدات المصرح بها في الجمعيات الزراعية بالقرى.

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 4 محاضر كما تم التحفظ على 180 عبوة وكيس مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها، وتم التنبيه على أصحاب المحلات بعدم الاتجار في أي مبيدات أو أسمدة أو مخصبات زراعية غير مسجلة أو غير مصرح بتداولها، مع التشديد على سرعة الانتهاء من إجراءات استخراج وتجديد التراخيص.

العقوبات الجنائية الجنائية لتداول مبيدات أو ممثلات غير مسجلة

​يذكر أن قانون الزراعة يعتبر تداول أو بيع المخصبات غير المسجلة بوزارة الزراعة غشا تجاريا، ويقع تحت طائلة قانون العقوبات المصري، الذي ينص علي عقوبة في مثل هذه الحالات بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 20000 جنيه، ويحق لمأموري الضبط القضائي، وشرطة البيئة والمسطحات سحب عينات من المخصبات المعروضة للبيع أو المتداولة للتحليل، ويتم اتخاذ قرار فوري بإغلاق المحلات أو المصانع المخالفة.

​ويتم اتخاذ إجراءات التخلص الآمن من المخصبات غير المطابقة للمواصفات أو التي أُلغي تسجيلها، على نفقة المخالف.

