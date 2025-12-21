رقم قياسي لنوليدج موسونا قائد زيمبابوي قبل مواجهة مصر بكأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة زيمبابوي في افتتاح مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل.

نوليدج موسونا لاعب زيمبابوي

ومن أبرز نجوم منتخب زيمبابوي نوليدج موسونا، قائد المنتخب ولاعب اسكوتلاند الزيمبابوي، والذي يواصل كتابة التاريخ مع بلاده، إذ يستعد ليصبح أول لاعب زيمبابوي يشارك في أربع نسخ من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويُعد موسونا أحد أبرز نجوم كرة القدم في زيمبابوي خلال السنوات الأخيرة، بفضل خبرته الدولية الكبيرة ودوره القيادي داخل الملعب، حيث شكّل عنصرًا أساسيًا في مشاركات المنتخب القارية المتتالية.

قائمة منتخب زيمبابوي في أمم إفريقيا

وفي وقت سابق، أعلن الروماني ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، قائمة فريقه الرسمية المشاركة في بطولة أمم افريقيا بالمغرب، وضمت 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: واشنطن أروبي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - إلفيس تشيبزيزي (ماجاسي الجنوب إفريقي) - مارتين مابيسا (مووس الزيمبابوي).

الدفاع: سيان فوسيري (شيفيلد وينزداي الإنجليزي) - موناشي جارانانجا (كوبنهاجن الدنماركي) - جودكنوس مورويرا (سكوتلاند الزيمبابوي) - إيمانويل جالاي (ديناموز الزيمبابوي) - جيرالد تاكوارا (اتحاد مصراتة الليبي) - إشيانيسو ماوتشي (سيمبا بورا الزيمبابوي) - براندون جالواي (بلايموث الإنجليزي) - تيناجي هاديبي (سينسيناتي الأمريكي) - أليس موديمو (فلينت تاون الويلزي) - ديفين لونجا (صنداونز الجنوب إفريقي).

الوسط: تاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون الإنجليزي) مارفيلوس ناكامبا (لوتون الإنجليزي) - جونا فابتش (إرزجبيرج الألماني) - أندرو رينوموتا (ريدينج الإنجليزي) - بروسبير باديرا (سينا جوكي الفنلندي) - نوليدج موسونا (سكوتلاند الزيمبابوي).

الهجوم: برينس دوبي (يانج أفريكانز التنزاني) - بيل أنتونيو (ميتشيلين البلجيكي) - إسماعيل وادي (كابس يونايتد الزيمبابوي) - تاواندا ماسوانهيس (موثرويل الأسكتلندي) - دانييل مسيندامي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - واشنطن نافايا (تيل وان الزيمبابوي) - ماكاولي بوني (مالدون الإنجليزي) - جونيور زيندوجا (جالاكسي الجنوب إفريقي) - تاديواناشي تشاكوتشيتشي (سكوتلاند الزيمبابوي).

منتخب زيمبابوي، فيتو

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى غدا الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.