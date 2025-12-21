حسام حسن يدرس إشراك عمر مرموش كرأس حربة أمام زيمبابوي

18 حجم الخط

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفتي لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، يدرس الدفع باللاعب عمر مرموش في مركز رأس الحربة في تشكيلة الفراعنة الأساسية أمام زيمبابوي، في افتتاح مشواره ببطولة أمم افريقيا 2025، التي تشهد ضربة البداية لفعالياتها اليوم الأحد على الأراضي المغربية.

إنسجام وتفاهم بين صلاح ومرموش

وأوضح المصدر أن حسام حسن يرى أن هناك تفاهما وانسجاما بشكل ملحوظ بين محمد صلاح وعمر مرموش، وتواجد الثنائي معا من شأنه أن يربك دفاعات المنافسين، ويفتح الكثير من الثغرات إلى مرمى الخصم، كما أن عمر مرموش خفيف الحركة ويجيد المراوغة ما يجعله قادرا على اختراق دفاع زيمبابوي وإمكانية الحصول على ركلات جزاء تسهل مهمة منتخب مصر في تحقيق الفوز.

محمد صلاح وعمر مرموش، فيتو

عقد لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم جلسة مغلقة اليوم السبت، بمعسكر الفريق في مدينة أغادير المغربية، في حضور محمد صلاح قائد الفراعنة، ومحمود تريزيجيه، ومحمد الشناوي، ورامي ربيعة.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر أن لاعبي مصر تعاهدوا خلال جلستهم على بذل أقصى ما لديهم من جهد من أجل الفوز بلقب أمم أفريقيا 2025.

حماس وتركيز كبير داخل معسكر منتخب مصر

وتابع المصدر، أن هناك حالة من الحماس والتركيز الشديد بين لاعبي منتخب مصر، وأن الجميع متحفز لضربة البداية أمام زيمبابوي، وهناك إصرار غير مسبوق بين اللاعبين على تحقيق الفوز في الجولة الأولى من أجل الحصول على دفعة معنوية كبيرة تمنح اللاعبين مزيدا من الثقة التي تفتح الطريق أمام الفراعنة نحو المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وشهد معسكر منتخب مصر في الساعات الماضية حالة استنفار وحماس شديد بين الجميع من أجل استعادة لقب أمم أفريقيا الغائب عن مصر منذ نسخة 2010 في أنجولا.

محمد صلاح، فيتو

رسالة محمد صلاح للاعبي مصر قبل مواجهة زيمبابوي

وأوضح المصدر، أن محمد صلاح تحدث إلى لاعبي منتخب مصر، قائلا لهم: منتخب الفراعنة دائما في مقدمة المرشحين لحصد اللقب الأفريقي مهما كانت حالته الفنية ويبقى دائما أحد الكبار في القارة السمراء.

وأكمل صلاح حديث لزملائه اللاعبين مسترشدا على كلامه بأن منتخب مصر وصل لنهائي أمم أفريقيا مرتين في آخر 10 سنين أمام الكاميرون في 2017، وخسر بصعوبة أمام الكاميرون 2-1، وأمام السنغال في 2021 بركلات الجزاء الترجيحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.