أبرز نجوم منتخب زيمبابوي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا بالمغرب

يفتتح منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره في بطولة أمم إفريقيا 2025، بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية في “الكان”.

قائمة منتخب زيمبابوي في أمم إفريقيا

وفي وقت سابق أعلن الروماني ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي قائمة فريقه الرسمية المشاركة في بطولة أمم افريقيا بالمغرب، وضمت 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: واشنطن أروبي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - إلفيس تشيبزيزي (ماجاسي الجنوب إفريقي) - مارتين مابيسا (مووس الزيمبابوي).

الدفاع: سيان فوسيري (شيفيلد وينزداي الإنجليزي) - موناشي جارانانجا (كوبنهاجن الدنماركي) - جودكنوس مورويرا (سكوتلاند الزيمبابوي) - إيمانويل جالاي (ديناموز الزيمبابوي) - جيرالد تاكوارا (اتحاد مصراتة الليبي) - إشيانيسو ماوتشي (سيمبا بورا الزيمبابوي) - براندون جالواي (بلايموث الإنجليزي) - تيناجي هاديبي (سينسيناتي الأمريكي) - أليس موديمو (فلينت تاون الويلزي) - ديفين لونجا (صنداونز الجنوب إفريقي).

الوسط: تاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون الإنجليزي) مارفيلوس ناكامبا (لوتون الإنجليزي) - جونا فابتش (إرزجبيرج الألماني) - أندرو رينوموتا (ريدينج الإنجليزي) - بروسبير باديرا (سينا جوكي الفنلندي) - نوليدج موسونا (سكوتلاند الزيمبابوي).

الهجوم: برينس دوبي (يانج أفريكانز التنزاني) - بيل أنتونيو (ميتشيلين البلجيكي) - إسماعيل وادي (كابس يونايتد الزيمبابوي) - تاواندا ماسوانهيس (موثرويل الأسكتلندي) - دانييل مسيندامي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - واشنطن نافايا (تيل وان الزيمبابوي) - ماكاولي بوني (مالدون الإنجليزي) - جونيور زيندوجا (جالاكسي الجنوب إفريقي) - تاديواناشي تشاكوتشيتشي (سكوتلاند الزيمبابوي)

أبرز اللاعبين في قائمة منتخب زيمبابوي بأمم افريقيا

تضم قائمة زيمبابوي في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب، مجموعة من الأسماء اللامعة أبرزها موناشي جارانانجا (مدافع كوبنهاجن الدانماركي) وتاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون الإنجليزي) و ديفاين لونجا لاعب (ماميلودي صن داونز) وبيل أنطونيو (جناح ميشيلين البلجيكي) سيان فوسيري (مدافع شيفيلد وينزداي الإنجليزي) ومارفيلوس ناكامبا (لوتون الإنجليزي) لكنها عرفت غياب مارشال مونيتسي لاعب خط وسط نادي وولفرهامبتون بسبب الإصابة.

مارينيكا مدرب زيمبابوي، فيتو

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

تقام مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

