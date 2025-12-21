"القوة الضاربة"، حسام حسن يستقر على تشكيلة منتخب مصر أمام زيمبابوي

18 حجم الخط

استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على تشكيلة الفراعنة التي ينوي الدفع بها في مواجهة زيمبابوي، في افتتاح مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي تنطلق فعالياتها اليوم الأحد على الأراضي المغربية.

وكشف مقرب من الجهاز الفني بمنتخب مصر لـ“فيتو”، أن حسام حسن قرر الدفع بالقوة الضاربة في تشكيلة الفراعنة أمام زيمبابوي، من أجل تحقيق الفوز في أولى مباريات الفريق بـأمم أفريقيا 2025، وهو ما سينعكس بأثر إيجابي كبير في ثقة ومعنويات اللاعبين في باقي مشوار الكان.

عمر مرموش، فيتو

تشكيل منتخب مصر الأقرب أمام زيمبابوي

وبات من المؤكد أن يدخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح

الوسط الدفاعي: مروان عطية - حمدي فتحي

الوسط الهجومي: زيزو (تريزيجيه) - إمام عاشور - محمد صلاح

رأس الحربة: عمر مرموش (مصطفى محمد).

28 لاعبًا في بعثة منتخب مصر إلى المغرب

تضم قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي - عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

