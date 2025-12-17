نجم باريس سان جيرمان مشيدا بـ محمد صلاح: لاعب عظيم

18 حجم الخط

أشاد خفيتشا كفاراتسخيليا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد ظهوره الرائع في المباراة الأخيرة للريدز أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول على برايتون بهدفين نظيفين، سجلهما الفرنسي هوجو إيكتيكي، وصنع المصري الهدف الثاني لزميله الفرنسي من ركلة ركنية يوم السبت الماضي.

وأكد خفيتشا كفاراتسخيليا في تصريحات نشرتها "Tribal Football" عن إمكانية انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان، قائلا: "هل أتمنى رؤية محمد صلاح في باريس سان جيرمان يومًا ما؟ ليس من شأني الحديث عن مستقبله".

وأضاف: "إنه لاعب عظيم، أتمنى له كل التوفيق ولكن أكرر ليس من شأني الإجابة عن هذا السؤال".

أسطورة ليفربول منتقدًا محمد صلاح: تصرف بجنون وعليه مراجعة نفسه

فيما وجه جرايم سونيس، أسطورة نادي ليفربول، انتقادات لاذعة إلى محمد صلاح، نجم الفريق الحالي، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها الدولي المصري ضد إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني آرني سلوت.

وكان محمد صلاح قد أعرب عن غضبه من إدارة ليفربول، مؤكدًا أنهم استُخدموه كـ «كبش فداء» لتبرير تراجع النتائج.

وقال سونيس في تصريحات نقلتها شبكة «ليفربول إيكو»: «محمد صلاح مخطئ بنسبة 100%، لقد تصرّف بجنون وجعل الأمر كله يدور حوله، بالطبع هو ليس السبب الوحيد في عدم تحقيق الانتصارات، لكنه لاعب عظيم لهذا النادي، كم عدد المباريات التي حسمها صلاح بفضل عبقريته سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف؟ لقد فعل ذلك كثيرًا في الماضي، لكن أرقامه هذا الموسم لا تُقارن بما كان يقدمه في السنوات السابقة».

وأضاف سونيس: «على محمد صلاح أن يراجع نفسه، المدرب يرى أنه لا يقدم أفضل ما لديه عندما لا تكون الكرة بحوزته، وصلاح عوّض ذلك سابقًا بتسجيل وصناعة الأهداف، لكنه لم يفعل ذلك هذا الموسم»، مؤكدا أن قرار استبعاد صلاح لا يعني فقدان المدرب السيطرة على غرفة الملابس.

وتابع قائلًا: «لا أعتقد للحظة أن هناك تمردًا داخل الفريق، المدرب تصرّف كما سيتصرّف أي مدرب في مثل هذه الظروف، سيُذكر صلاح كأحد أعظم لاعبي النادي، وسيكون ضمن أفضل تشكيلة في تاريخ ليفربول، لكن كرة القدم لا تعترف بالماضي، بل بما تقدمه غدًا».

واختتم سونيس تصريحاته قائلًا: «لا أعتقد أن ما رأيناه هو الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول، سيعود بعد كأس الأمم الإفريقية، لكن من الواضح أن الأمور لم تُحسم بعد بينه وبين النادي».

كاراجر: إذا رحل محمد صلاح عن ليفربول سيندم

فيما أثار جيمي كاراجير، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، الجدل بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، في ظل الأنباء المتداولة عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تصريحات مثيرة حول مستقبل صلاح

وقال كاراجير في تصريحات إعلامية، إن رحيل صلاح إلى أحد الأندية السعودية في يناير قد يكون قرارًا صعبًا نفسيًا، خاصة إذا واصل ليفربول مشواره القوي في البطولات خلال النصف الثاني من الموسم.

وأضاف في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورس: «إذا غادر محمد صلاح ليفربول في يناير وانتقل إلى أحد الأندية السعودية، ثم نجح ليفربول في الوصول إلى نهائي الكأس أو دوري أبطال أوروبا، هل يمكنك أن تتخيل صلاح في السعودية وهو يشاهد ليفربول يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؟».

وأكد كاراجير أن صلاح يرتبط بعلاقة خاصة مع ليفربول وجماهيره، مشيرًا إلى أن الطموح بالمنافسة على الألقاب الكبرى قد يلعب دورًا حاسمًا في حسم قراره بشأن مستقبله مع النادي.

