نصائح هامة من الكهرباء لترشيد استهلاك التيار وخفض قيمة الفاتورة الشهرية

جدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تقديم نصائحه للمواطنين لترشيد استهلاك التيار والتوفير في الفاتورة الشهرية عند استخدام المكواة.

نصائح تقليل فاتورة الكهرباء الشهرية

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتقليل استهلاك الفاتورة الشهرية للكهرباء كالتالي:

1- بعد الانتهاء من الملابس التي تحتاج حرارة عالية، يتم فصل المكواة واستغلال الحرارة المتبقية في كيّ الملابس الحريرية والأقمشة التي لا تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة.

2- استخدام المكواة البخارية يساعد على سرعة كيّ الملابس، مما يقلل من مدة التشغيل وبالتالي يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.

3- التأكد من فصل المكواة بعد الاستخدام.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل وإسعاف مصابي حوادث الصعق الكهربائي.

نصائح إسعاف مصابي حوادث الصعق الكهربائي

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

في حالة عدم إمكان فصل الكهرباء؛ لا تلمس المصاب بالصعق بأيدٍ غير معزولة؛ بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

إن أمكن.. لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه.

استدعِ المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.

نصائح تجنب مخاطر الكهرباء وقت سقوط الأمطار

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عدة نصائح للمواطنين لتجنب مخاطر الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وذلك ضمن النشرة اليومية للجهاز لنشر الوعي بين مستهلكي الكهرباء.

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء في الشوارع مثل أعمدة الإنارة، الأكشاك، والكابلات.

إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تقرب منها تحت أي ظرف.

الاتصال فورًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن أي أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة.

إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تتعلق بأعمدة الإنارة.

الابتعاد عن لمس الأجهزة الكهربائية ومقابس الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

توعية الأطفال بعدم الاقتراب أو لمس أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

