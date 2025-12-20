الجونة يزيد أوجاع بيراميدز في كأس عاصمة مصر بثنائية نظيفة (صور)

18 حجم الخط

فاز فريق الجونة علي نظيره بيراميدز بهدفين دون رد على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة بيراميدز والجونة

وأحرز هدف الجونة محمد النحاس وعلي الزاهدي في الدقيقة 23 و47.

بهذه النتيجة تصدر فريق الجونة قمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط متساويا مع بتروجت وظل بيراميدز بدون رصيد.

تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس العاصمة

وأعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز

ويقود فريق الشباب بنادي بيراميدز المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني فادي هاني، وأحمد مصطفى ومحمد محيي للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.

قطاع الناشئين بنادي بيراميدز

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري، والمدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو هينريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.