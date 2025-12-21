الأحد 21 ديسمبر 2025
رياضة

توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير

محمد شكري، فيتو
قال الإعلامي خالد الغندور إن ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، تلقى عرضا من لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار بالموافقة على إعارة محمد شكري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: توروب رفض اتخاذ قرار إعارة محمد شكري دون توفير بديل مناسب، حيث استقر على اختيار توفيق محمد، ظهير أيسر نادي بتروجيت، لتدعيم الجبهة اليسرى، خاصة في ظل اقتراب الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري.

وتابع: المدير الفني اشترط ضم توفيق محمد بشكل رسمي، مقابل الموافقة على رحيل محمد شكري على سبيل الإعارة، مؤكدًا أن الملف لا يزال قيد الدراسة داخل الأهلي في انتظار حسم المفاوضات مع بتروجيت خلال الأيام المقبلة.
 

حقيقة تجدد إصابة إمام عاشور قبل مواجهة زيمبابوي

نفى الإعلامي خالد الغندور من مصدر داخل بعثة منتخب مصر المتواجدة في المغرب، تجدد إصابة الكتف لدى إمام عاشور لاعب الأهلي، مؤكدا على أن اللاعب جاهز ولا يعاني من أي آلام في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر، أن عاشور يشارك بشكل طبيعي في التدريبات وجاهز من الناحية  الفنية والبدنية، ويسعى بقوة لحجز مكان في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام زيمبابوي.

الأهلي محمد شكري إعارة محمد شكري توروب توفيق محمد بتروجيت إمام عاشور

