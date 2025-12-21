الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رياضة

ينافس الأهلي والزمالك، بيراميدز يسعى لخطف حامد حمدان ويعرض 50 مليون جنيه

حامد حمدان
حامد حمدان
كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مقرب من اللاعب حامد حمدان، عن مستقبل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد صراع بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم نجم خط وسط منتخب فلسطين.

مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم حامد حمدان

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور، هناك تنافس كبير بين الأهلي وبيراميدز في الوقت الحالي على ضم حامد حمدان.

بيراميدز يعرض 50 مليون جنيه لضم حامد حمدان

وأضاف، بيراميدز قدم عرضًا كبيرًا لنادي بتروجت يقدر بما يقرب من 50 مليون جنيه من أجل التعاقد مع اللاعب، وهناك مفاوضات جدية مع اللاعب ورغبة كبيرة من قبل النادي لحسم الصفقة في أسرع وقت.

وواصل، الأهلي أيضًا قدم عرضًا جيدًا يصل لـ ٣٠ مليون جنيه للتعاقد مع الفلسطيني ولكنه أقل من عرض بيراميدز  لضم اللاعب، ولكن هناك تواصل من قبل المسؤولين بالنادي مع مسؤولي بتروجت لحسم الصفقة ومن الممكن أن يرفع النادي العرض خلال الأيام الحالية.

وتابع، مكالمة سيد عبد الحفيظ مع حامد حمدان؟، غير صحيحة بالمرة ولم يحدث والتواصل حاليًا بين الناديين.

وأكد، حتى الآن لم يتم حسم موقف اللاعب، ولكن من المؤكد أن الأسبوع الجاري هو الحاسم في مستقبل اللاعب سواء بالانتقال إلى الأهلي أو بيراميدز.

وشدد، الزمالك يتواصل بشكل يومي مع اللاعب من أجل ضمه في يناير، ولكن الأمور المالية وأزمات القيد تبعد نادي الزمالك بشكل كبير عن سباق التعاقد مع حامد حمدان، والأقرب بنسبة كبيرة للغاية هو أحد الناديين الأهلي أو بيراميدز.

