الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة أول أيام الشتاء في مصر

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد أول أيام الشتاء والتي تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام الشتاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد


الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   11  ودرجة الحرارة العظمى 22

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  08 و درجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  22

الإسكندرية:درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08  و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة  الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 06  ودرجة الحرارة العظمى:  23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة  11 ودرجة الحرارة العظمى 25
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس اليوم في الصباح الباكر الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام الشتاء

أمطار خفيفة على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

طقس الأحد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

الأكثر قراءة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

الكندوز يرتفع 38 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار الزيت اليوم الأحد في المحال التجارية

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن الإنفلونزا الخارقة وأهم أعراضها

الأهلي يعرض أشرف داري على الجيش الملكي وعرض قطري لجراديشار

فتاة تطارد تامر حسني ومعجب يفقد النطق أمام أحمد العوضي، جمهور النجوم يثير الجدل (فيديو)

خدمات

المزيد

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر السمك اليوم، البلطي بـ 68 جنيهًا في سوق العبور

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

الكندوز يرتفع 38 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads