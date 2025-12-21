الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجزرة قرب جوهانسبرج.. مقتل وإصابة 20 في إطلاق نار عشوائي بجنوب أفريقيا

شرطة جنوب أفريقيا
شرطة جنوب أفريقيا
18 حجم الخط

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، إثر حادث إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون في بلدة قريبة من مدينة جوهانسبرج.

وأوضحت الشرطة، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن الحادث وقع في بلدة بيكرسدال الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غرب جوهانسبرج، مؤكدة أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وأضافت الشرطة في بيان رسمي أن بعض الضحايا تعرضوا لإطلاق نار عشوائي أثناء تواجدهم في الشوارع، مشيرة إلى أن الجناة لاذوا بالفرار، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنوب أفريقيا جوهانسبرج اطلاق نار عشوائي

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

توفير 7574 فرصة عمل جديدة في 63 شركة بـ13 محافظة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

نصائح هامة من الكهرباء لترشيد استهلاك التيار وخفض قيمة الفاتورة الشهرية

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

3 اختصاصات للجنة شئون اللاجئين وفقا للقانون الجديد

فحص أكثر من 8 ملايين طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads