مجزرة قرب جوهانسبرج.. مقتل وإصابة 20 في إطلاق نار عشوائي بجنوب أفريقيا

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، إثر حادث إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون في بلدة قريبة من مدينة جوهانسبرج.

وأوضحت الشرطة، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن الحادث وقع في بلدة بيكرسدال الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غرب جوهانسبرج، مؤكدة أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وأضافت الشرطة في بيان رسمي أن بعض الضحايا تعرضوا لإطلاق نار عشوائي أثناء تواجدهم في الشوارع، مشيرة إلى أن الجناة لاذوا بالفرار، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

