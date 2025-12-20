حكيمي يؤكد جاهزيته لافتتاح أمم أفريقيا 2025: مصلحة المغرب فوق كل اعتبار

18 حجم الخط

أكد أشرف حكيمي، قائد المنتخب المغربي، جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2025، التي يستهل فيها “أسود الأطلس” مشوارهم بمواجهة منتخب جزر القمر.

وشدد حكيمي على أن تركيزه الكامل ينصب على مصلحة المنتخب، مهما كان دوره داخل الملعب، في ظل طموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية في البطولة التي تُقام على الأراضي المغربية.

قلق الإصابة ورغبة المشاركة

وتحدث حكيمي عن الفترة الماضية، موضحًا أنه كان يشعر بالقلق بسبب الإصابة التي لاحقته قبل البطولة، لكنه كان حريصًا على عدم الغياب عن الحدث القاري الأهم.

وقال: «كنت قلقًا بشأن إصابتي، ولم أكن أريد أن أفوّت كأس أمم إفريقيا التي تُقام على أرضنا. قمنا بكل ما يلزم من أجل التعافي، والآن أنا جاهز، لكن القرار يبقى للمدرب بشأن مشاركتي أساسيًا غدًا».

قرار المدرب واحترام المجموعة

وأكد نجم باريس سان جيرمان أن قرار المشاركة من عدمها يعود بالكامل للجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه يحترم أي قرار يصب في مصلحة الفريق.

وأضاف: «لم أرغب في تفويت هذه البطولة، وأخبرت المدرب أنني سأفعل كل شيء من أجل العودة. وإن كان عليّ ألا ألعب من أجل فوز الفريق، سأفعل ذلك دون تردد».

روح الفريق والطموح الجماعي

واختتم حكيمي تصريحاته بالتأكيد على الروح الجماعية داخل المنتخب المغربي، موضحًا أن الفوز هو الهدف الأسمى، بغض النظر عن الأسماء المشاركة.

وقال: «أنا أفكر في المجموعة. إذا فزنا دون أن أشارك، فلا توجد مشكلة. الأهم هو تحقيق الفوز وبداية قوية في البطولة».

دعم جماهيري وطموحات اللقب

ويخوض المنتخب المغربي البطولة القارية على أرضه وسط دعم جماهيري منتظر، وطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، في ظل امتلاك جيل مميز من اللاعبين وخبرة متراكمة بعد النجاحات الأخيرة، ما يجعل انطلاقة البطولة اختبارًا حقيقيًا لطموحات “أسود الأطلس”.

