السبت 20 ديسمبر 2025
تعرف على تشكيل بيراميدز أمام الجونة في كأس عاصمة مصر

بيراميدز
بيراميدز
أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس العاصمة

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على دكة البدلاء:

مروان ناصر - يوسف شيكا - يوسف علي - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - خالد لطفي - محمد عطية

موعد مباراة بيراميدز والجونة 

ويحل فريق  بيراميدز ضيفا على نادي الجونة في الخامسة من مساء اليوم السبت على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعاتببطولة كأس عاصمة مصر.

 

قطاع الناشئين بنادي بيراميدز 

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري، والمدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو هينريكي، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني فادي هاني، وأحمد مصطفى ومحمد محيي للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.

